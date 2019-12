Por una protesta, la Línea Roca sigue con servicio restringido y no se puede ir ni venir desde Capital

Una protesta en la estación Darío Santillán y Maximiliano Kosteki afectaba el normal funcionamiento del servicio eléctrico de la Línea Roca y como consecuencia no se puede ir a capital federal ni venir a la Ciudad.

Desde Trenes Argentinos informaron que el piquete es llevado adelante por "ex empleados de Ferrobaires que nunca formaron parte de Trenes Argentinos. Además, en el grupo se encuentra personal de una ex empresa contratista de seguridad privada, MCM, y ex trabajadores de la Línea Roca que se atuvieron al retiro voluntario o fueron despedidos con justa causa por pluriausentismo".

La medida genera que los cinco servicios eléctricos de Línea Roca se encuentren limitados entre Berazategui-La Plata y Bosques vía Quilmes, y entre Temperley-Alejandro Korn, Ezeiza y Bosques vía Temperley, afectando a unos 200 mil pasajeros.

De esta manera, a La Plata no llegan formaciones desde Constitución y desde la Ciudad sólo se puede viajar hasta Berazategui.

La empresa realizó una denuncia ante la Justicia Federal de Quilmes por obstrucción del servicio público y en el lugar interviene la División Roca de la Policía Federal, mientras que el servicio será restaurado, respetando el cronograma habitual de horarios, una vez que las vías queden liberadas.