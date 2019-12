¿La más odiada?: tras Heredia, ahora Castro le pegó a Araceli

Si Adrián Suar tiene pensada una nueva ficción titulada “Los leales”, sin dudas que Luciano Castro y Gonzalo Heredia formarían parte de ese elenco.

Luego del conflicto mediático que el dueño de Polka mantuvo con su ex, Araceli González, a causa de la división de bienes, algunas personalidades cercanas a cada uno de ellos, salieron a dar su opinión, cuando fueron consultadas.

Hace unos días, quien fue abordado por la prensa antes de entrar a la fiesta de una famosa revista fue Gonzalo Heredia, que con sus declaraciones echó leña al fuego y reavivó otros antiguos conflictos, también con Araceli, con quien compartió cartel en “Los ricos no piden permiso”. “Yo dentro de los grupos trato de ser muy positivo (...) Yo estoy mucho más cerca siempre de los técnicos que todo esto (los flashes de la fama)”. Cuando le sugirieron que al decir eso se refería a que la ex de su jefe no compartía esos valores, el protagonista de “ATAV” deslizó: “Tengo ciertos valores, ciertos principios” y añadió que él trata “de dar lo mejor en cada grupo, en cada proyecto, trato de dar lo mejor y de ser uno más. No soy divo ni estrella, ni me como cualquiera, ni me como esta luz blanca que me está alumbrando. No siempre pasa que te encontrás con personas que son así o que van por ese mismo camino y está bien, cada uno hace la suya”.

Aunque no afirmó con nombre y apellido que se refería a Araceli, clara estaba que la referencia de “diva” y “estrella” apuntaba a ella.

Ahora se sumó a la ola Luciano Castro, que en un móvil en vivo con “Los Ángeles de la Mañana” no tuvo reparos en aceptar que, al igual que su colega y amigo, él tampoco tuvo una buena relación con González cuando compartieron la ficción del El Trece durante el 2016.

“Normal, ¿yo qué sé? Laburamos lo mejor que pudimos. Tenemos conceptualmente formas distintas de trabajar y de ver las cosas. Y, bueno, eso en algún momento se cruza. Pero después nada, laburamos y terminamos la tira. De hecho, todo esto sale ahora por otro problema sino nadie sabría lo que pasó hace siete años en ‘Los Ricos no comen el guiso’ jajaja. Nadie lo sabría”, cerró su sentir con respecto a su vínculo con Araceli, bromeando con el título de la novela, algo que no pasó inadvertido: en un momento se dijo que el problema del menú durante el rodaje era un problema.

Insistente, Ángel de Brito le preguntó si era verdad que “ella tuvo problemas con una productora en particular”, en un conflicto que incluyó “un portazo y gritos”. Luciano afirmó (“Sí, sí”) y además acotó: “Pero pasaron miles de cosas...”, agregando que le “causa siempre gracia que nos ponen al gordo (por Heredia) y a mí como los nombres visibles. Y quizás fuimos los que menos hemos padecido o menos pasado mal nosotros”.

“¿Volverías a trabajar con ella?”, fue la pregunta clave del periodista. “Sí, por supuesto, obvio”, pero con algunos reparos, aceptando otra vez qué sí hubo conflicto: “Si va a ser lo mismo, no… no lo volvería a hacer. O sea, si pasó algo que jodió, se habla y se soluciona. Si se puede solucionar se sigue, sino no se sigue. No hay mucho misterio”.