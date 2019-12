Tevez elogió a Riquelme: “Soy un agradecido porque me ayudó a entender el mundo Boca”

Carlos Tevez, delantero y referente de Boca, elogió ayer a Juan Román Riquelme, al señalar que “soy un agradecido a Román por todo, porque él me ayudó a entender el mundo Boca”.

“Yo le hice una crítica a Román en su momento, fue algo que yo sentía y tenía que decirlo. Pero soy un agradecido con quien es el máximo ídolo del club. Él me ayudó mucho a entender el mundo Boca”, sostuvo el “Apache” en declaraciones a ESPN.

Tevez respondió así a los dichos de Riquelme, quien había señalado que “Carlitos es un ídolo de Boca y a los ídolos hay que cuidarlos. Puede dar mucho todavía y si ganamos la elecciones en el club el próximo domingo, el lunes lo invitaremos para conversar”.

Riquelme, candidato a vocal por la lista Frente para la Recuperación de la Identidad Xeneize, que encabeza Jorge Ameal, será el encargado de conducir el departamento de fútbol de Boca, que incluye la elección del entrenador y de los refuerzos. Tevez evitó pronunciarse al respecto y expresó: “No me meto en política y entonces no sería justo opinar. Me gusta pensar en la gente de Boca y en cómo hacerla feliz”.

ANGELICI: “SE HABLÓ MUCHO”

El presidente de Boca, Daniel Angelici, consideró ayer que en la campaña electoral para elegir el domingo al próximo mandatario xeneize.

Al inaugurar ayer la Casa del Socio, en el Parque Social y Deportivo Boca, Angelici admitió que ganar la Libertadores “es una deuda pendiente” en su gestión.

El dirigente cortó la cinta de inauguración junto al ídolo Ángel Clemente Rojas y refirió: “Acá termina mi gestión y estoy contento con todo lo que hicimos”.

Por su parte, el candidato oficialista Christian Gribaudo descartó versiones de fraude para las elecciones del domingo y señaló que “hay una junta electoral conformada por todos los espacios”.