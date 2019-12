Estudios confirmaron que la mujer que había desaparecido ayer no se encuentra embarazada

Sandra Sepúlveda (40), la mujer que ayer había desaparecido en un sector que une la Maternidad del Hospital San Martín de La Plata con otro pabellón no se encuentra embarazada, como lo había afirmado ella y su marido a la policía, en la jornada de ayer.

La mujer, que fue ubicada sana y salva horas después en el barrio porteño de La Paternal, fue sometida a una serie de estudios clínicos que arrojaron resultados determinantes con respecto al supuesto embarazo del que habló.

"No está embarazada, no se sabe por qué dijo tal cosa" dijo a diario EL DIA el fiscal Marcelo Romero que al mismo tiempo confirmó que se está investigando al marido de Sepúlveda, Mauricio Martínez, quien, en caso de comprobarse de que estaba al tanto de esta falsedad, podría ser imputado en las próximas horas por falso testimonio.

Martínez posee antecedentes penales ya que fue denunciado por una ex pareja por el abuso sexual de la hija de ésta, entre 2012 y 2015, causa que fue elevada a juicio, informó una fuente judicial.

Romero aseguró que "todo fue una falsedad, ni siquiera está embarazada. Está ubicada en tiempo y espacio, o sea que psiquiátricamente está estable, puede declarar cuando yo lo decida y el embarazo es falso".

"Todo esto se va a documentar, me van a elevar las actuaciones y luego evaluaremos que decisión tomamos", agregó.

Romero dijo que "ella no hizo la denuncia, así que no le puedo imputar falsa denuncia, y respecto del marido tengo que establecer si sabía que esto era una falsedad o no. Así que está para evaluar la situación de ambos".

"Los dos están en libertad y la señora lejos de ser secuestrada estuvo en Buenos Aires en la casa de familiares", resaltó y comentó que "lamentablemente hubo un gasto inmenso del Estado para la búsqueda de una persona que nunca estuvo desaparecida sino en la casa de su familiares".

Sepúlveda, de 40 años, fue encontrada en una casa de Añasco al 2500, donde personal de seguridad ingresó y la esperó hasta las 17:30 cuando regresó junto a la dueña de la vivienda.

Luego de que se diera con su paradero, ante el fiscal Marcelo Romero, a cargo de la causa judicial en la UFI Nº 6, la mujer sostuvo que estaba embarazada de 40 semanas y el jueves fue al San Martín porque le iban a hacer una cesárea.

Indicó que tenía turno a las 8 pero unos minutos antes fue al baño y sintió que una mujer con ropa de médica le tocó un hombro y se desvaneció. Cuando volvió en sí estaba en Constitución y en su vientre no estaba el bebé que se desarrolló en 9 meses.

Horas más tarde de que se iniciara una fuerte búsqueda se confirmó que Sepúlveda no es paciente del servicio de Obstetricia del San Martín. “No hay registro de que se haya atendido acá ni tenía turno” para una intervención precisaron desde el Hospital al fiscal Romero.

Según pudo saber este diario, tras escuchar el relato de la mujer, el fiscal Romero profundizó con respecto al embarazo y las circunstancias en las que pudieran robarle a su hijo. “¿Usted cómo sabe que estaba embarazada?”, le habría preguntado el fiscal y la mujer habría respondido que algunas “pérdidas” que había tenido indicaban ese estado.

Fue en ese marco que en las últimas horas se llevaron a cabo una serie de estudios que concluyeron en que la mujer no presenta signos de haber estado o estar embarazada.