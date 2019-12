Estudiantes buscará pinchar a un Bicho bravo en La Paternal

Estudiantes buscará cerrar el año con una sonrisa cuando esta noche visite a Argentinos Juniors, uno de los punteros junto a Boca Juniors y Lanús, en la Superliga Argentina de Fútbol (SAF).

El Pincha y el Bicho jugarán por la 16ta. fecha en el estadio Diego Armando Maradona del barrio porteño de La Paternal desde las 21.10 con arbitraje de Facundo Tello y transmisión de Fox Sports Premium.

Si bien Gabriel Milito no confirmó el once inicial, todo indica que metería cuatro modificaciones con respecto al que empate 1-1 ante Atlético Tucumán la fecha pasada: Jonatan Schunke por Juan Fuentes (llegó a las cinco amarillas), David Ayala en reemplazo de Enzo Kalinski (también alcanzó las cinco amonestaciones) y el ingreso de Ángel González por Manuel Castro (cambio táctico). Aunque no hay que descartar la posible entrada de Federico González por Mateo Retegui, quien arrastra una dolencia.

El equipo dirigido por Diego Dabove es la gran sorpresa del torneo argentino con una campaña parcial de ocho victorias, cinco empates y dos derrotas, que no registra caídas en el estadio de Boyacá y Juan Agustín García.

El "Bicho" llega de lograr un meritorio empate en su visita a Boca Juniors y hoy intentará darle más valor a ese punto con una nueva victoria en casa, tal como ocurrió en sus seis presentaciones anteriores.

Argentinos es el equipo de mejor rendimiento como local en la Superliga con 19 puntos sobre 21 posibles.

Estudiantes suma actualmente 23 puntos en el actual torneo de la Superliga y, debido a otros resultados de la actual fecha 16, está fuera de la zona de clasificación a la Copa Sudamericana 2021. Una victoria le permitirá meterse nuevamente y quedar al acecho de las primeras cuatro colocaciones, las cuáles entregan plazas a la Libertadores.

FORMACIONES

Argentinos Juniors: Lucas Chaves; Jonathan Sandoval, Miguel Torrén, Maximiliano Centurión y Elías Gómez; Francis Mac Allister, Fausto Vera y Franco Moyano; Damián Batallini, Santiago Silva y Gabriel Hauche. DT: Diego Dabove.

Estudiantes: Mariano Andújar; Facundo Sánchez, Jonathan Schunke, Nazareno Colombo e Iván Erquiaga; Iván Gómez, Ayala y Gastón Fernández; Ángel González, F. González o Mateo Retegui y Edwar López. DT: Gabriel Milito.

Árbitro: Facundo Tello.

Estadio: Argentinos Juniors.

Hora de inicio: 21.10.

TV: Fox Sports Premium.

Radio: La Redonda 100.3