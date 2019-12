¿Bolsonaro sin representantes en la asunción de Alberto F.?

RÍO DE JANEIRO

El gobierno brasileño evaluaba ayer no enviar a ningún representante oficial a la ceremonia de toma de posesión de Alberto Fernández como presidente de Argentina mañana martes, según confió a la agencia de noticias The Associated Press (AP) una fuente del gobierno que pidió no ser identificada por no estar autorizada para hablar.

La decisión partiría, según la misma fuente, de un enojo del presidente Jair Bolsonaro con el nuevo mandatario argentino, acentuado por su reciente encuentro con diputados opositores, entre ellos el jefe del opositor Partido de los Trabajadores (PT, izquierda) en la Cámara, la semana pasada en Buenos Aires, aunque no dio más detalles.

Bolsonaro había designado como representante brasileño en la ceremonia al ministro de la Ciudadanía Osmar Terra, un funcionario de bajo perfil, rompiendo con una histórica tradición diplomática. Es habitual que los mandatarios brasileños asistan a la juramentación del presidente de Argentina, el principal socio comercial en América del Sur.

“En principio no irá nadie”, dijo a AP la fuente, al tiempo que adelantó que la decisión sería oficializada hoy lunes. La presidencia no había confirmado, al cierre de esta edición, la cancelación del viaje.

En los últimos meses, Fernández y Bolsonaro cruzaron fuertes críticas a través de la prensa debido a sus diferencias ideológicas.

La relación entre el brasileño y el entrante presidente argentino se tensó especialmente luego de que durante la campaña electoral Fernández viajara a Curitiba para respaldar al ex mandatario Luiz Inácio Lula da Silva cuando aún se encontraba en prisión.

Bolsonaro ganó las elecciones en 2018 presentándose, entre otras cosas, como un acérrimo detractor del PT de Lula.

Este año, mientras en Argentina se desarrollaba la campaña presidencial, el brasileño manifestó en varias ocasiones su deseo de que Mauricio Macri fuese reelecto como presidente para evitar que Argentina se convierta en una “nueva Venezuela”.

A Bolsonaro y Fernández no los separan solamente diferencias ideológicas. El gobierno brasileño ha manifestado que quiere acelerar la apertura comercial del bloque regional Mercosur, una iniciativa que encuentra reparos en Argentina.

“NO AL RETROCESO IDEOLÓGICO”

Bolsonaro, quien ha llegado a calificar a Fernández de “bandido de izquierda”, alertó el jueves pasado en la cumbre del Mercosur en su país, que el bloque integrado por Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, “no puede aceptar retrocesos ideológicos”.

Las diferencias entre Bolsonaro y Fernández generan inquietud sobre el futuro de las relaciones bilaterales, aunque algunos analistas consideran que los intereses comerciales pueden ayudarlos a recortar las distancias.

De hecho, luego de la cumbre, el mandatario brasileño afirmó en una transmisión en vivo por redes sociales que los cuatro socios habían dado “otro paso para concretar de hecho el acuerdo Mercosur-Unión Europea”.

“Tenemos prisa para que cada país lo apruebe lo más rápido posible. Todavía va a demorar, tal vez hacia fines del año que viene o del otro, pero vamos a implementarlo”, aseguró Bolsonaro.

Al mismo tiempo, reunido en Buenos Aires con legisladores brasileños, Fernández expresó su deseo de mantener una buena relación con Brasil y anunció que nombrará como embajador al ex vicepresidente argentino Daniel Scioli.

“QUEREMOS TRABAJAR JUNTOS”

“Si nos respetamos, convivir es más fácil. Transmitan al presidente Jair Bolsonaro mi respeto y valoración para trabajar juntos. Mi primer gesto con Brasil es enviar como embajador a alguien muy valorado por mí”, dijo Fernández, según un comunicado de prensa.

“Tenemos un destino en común, tenemos que cuidar que ninguna coyuntura altere nuestra relación: Brasil es un hermano con otro idioma”, enfatizó convencido de que “la integración regional es la mejor herramienta para enfrentar la globalización”.

De momento, tanto Brasilia como Buenos Aires deben hacer frente a la decisión anunciada días atrás por Estados Unidos de volver a imponer aranceles a las importaciones de acero y aluminio procedentes de Brasil y Argentina tras las fuertes devaluaciones monetarias en estos países.

Brasil es el principal socio comercial de Argentina y Argentina el tercero de Brasil, aunque el principal comprador de sus productos industriales.

AÑEZ NO ESTÁ INVITADA

En tanto, la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, afirmó que le resulta “muy indiferente” no haber sido invitada a la ceremonia de asunción de Alberto Fernández, con quien subrayó que no tiene “ninguna afinidad”.