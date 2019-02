Al final, el vicegobernador Salvador no la pifió como se creía en el macrismo

| Publicado en Edición Impresa

Cuando Daniel Salvador declaró allá por diciembre que a su criterio no debían desdoblarse las elecciones en la Provincia, recibió un llamado desde la Gobernación. Un alto funcionario le sugirió que no debió ser tan tajante porque en el gabinete de María Eugenia Vidal se estaba analizando seriamente la posibilidad de separar los comicios de los nacionales. El vicegobernador pareció quedar en off side frente a esa definición. Pero si a los dichos de Salvador se le aplicara el VAR, se comprobaría que al final, no estuvo errado. Es que finalmente Vidal resolvió unificar el calendario electoral por pedido del Presidente. El desdoblamiento pasó al archivo y Salvador, acertó.