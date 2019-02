Stiusso se encontró con Berni en un café porteño y le dijo: “Sos un caradura...”

| Publicado en Edición Impresa

El ex espía Antonio “Jaime” Stiusso y el actual senador provincial Sergio Berni, se cruzaron en un café dentro de Patio Bullrich. “Sos un caradura...rajá de acá...le hiciste seguimiento a mis hijas”, le dijo Stiusso A Berni. Y se levantó de la mesa con la intención de pegarle al ex secretario de Seguridad de Cristina Kirchner, que además es karateca. Pero Berni prefirió seguir caminando y no enfrentar a Stiusso, que estaba acompañado por dos amigos que apenas lo podían sostener alejado del legislador.