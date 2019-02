Cambaceres no estuvo fino y recibió un cachetazo en su visita a Argentino de Rosario

| Publicado en Edición Impresa

No pudo ser para un Camba que no logra despegar/prensa CDC

El Rojo de Ensenada no jugó nada bien y no pudo extender su racha en Santa Fe. El equipo de Jorge Casanueva cayó sin atenuantes ante Argentino de Rosario por 3 a 1 en el marco de la 17ma. fecha y continúa en la última ubicación dentro de una Primera D en la que no logra despegar. Los goles del partido fueron convertidos por Facundo Camafreita, a los 16´del PT, Tomás Heritier y Leonel Peralta, a los 35´y 47 del ST; mientras que para la visita descontó el ingresado Brian Jones, de penal, sobre el cierre del juego.

Cambaceres comenzó distraído y lo pagó caro. Sin poder hacer pie en Santa Fe, Argentino mostró claras diferencias y se puso adelante rápidamente gracias al gol de un movedizo Facundo Camafreita, a los 16 de la primera etapa.

Sin ideas y bastante impreciso con la pelota, Defensores sólo se aproximó a un arco de Rodríguez al que nunca llevó peligro.

En el complemento, el conjunto de Marcelo Vaquero, que quiere acercarse a los puestos de ascenso, volvió a golpear a un Rojo que no tuvo reacción. Tomás Heritier amplió a los 35 y Leonel Peralta concluyó a los 47 para un resultado que sólo se maquilló con el penal de Brian Jones sobre el cierre para el definitivo 3 a 1.

Así las cosas, fue una nueva derrota para el equipo de Ensenada, que en 17 partidos sólo sumó 11 unidades. De esta forma, Cambaceres continúa hundido en la última ubicación y la semana que viene será el turno de recibir a Puerto Nuevo..