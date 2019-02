| Publicado en Edición Impresa

El ex presidente Eduardo Duhalde insistió en que el próximo gobierno debe ser el resultado de “una gran coalición con mayorías parlamentarias” y que el mejor candidato para conducirla es el ex ministro de Economía Roberto Lavagna. “Estoy involucrado en hacerlo entender a los dirigentes de distintos partidos. Me estoy ocupando de eso porque tengo experiencia”, aseguró.