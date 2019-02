Toma forma una bandera gigante para movilizar contra la violencia de género

Proponen unir miles de bordados y para eso convocan a otras mujeres a sumarse a la iniciativa. Cómo es la propuesta

| Publicado en Edición Impresa

Son independientes, en el sentido de que no militan en ninguna agrupación feminista. No obstante, sensibilizadas, impactadas y alertadas por la ola imparable de femicidios que ocurren en nuestro país en general y en la Región en particular, jóvenes unidas en una de las más antiguas “labores”, el bordado, con aguja, lana y bastidor en mano, confeccionan una bandera con la que aspiran a representar la lucha contra la violencia de género este próximo 8 de Marzo (Día Internacional de la Mujer) en plaza Moreno.

El primer encuentro para confeccionar los pequeños cuadrados que luego se unirán formando un típico diseño de “patchwork” fue ayer en la plaza Rivadavia, frente a la Casa Curutchet, a las cinco de la tarde, en el marco de una jornada soleada, de clima templado, y sobre el césped del espacio verde. Las licenciadas en Artes Plásticas Claudia Presnat -31- y Ana Rosales Di Marco -34- y la estudiante Ailén Bascopé -26- trazaron los coloridos contornos de flores, figuras femeninas y palabras alusivas al mensaje que quieren transmitir, entre otras, “respeto” y “amor”.

“Elegimos en principio la flor como símbolo femenino -explicó Claudia-. Y lo que queremos es hacer lo más visible posible toda esta agresión contra las mujeres, porque los hechos están pasando a la vuelta de nuestras casas y el Estado tiene que responder de alguna manera”. Lo que propone la joven, que es profesora de bordado, es sumar la mayor cantidad de mujeres posibles, sin distinción edad y con la sola voluntad de hacerse cargo de algunos de los cuadrados que compondrán la extensa bandera. Del “Vivas nos queremos”, que difundió y logró una masiva adhesión femenina el colectivo “Ni una menos”, ellas proponen “Vivas bordamos”.

Ana, que se dedica a la pintura pero se puso a aprender a bordar para formar parte de esta iniciativa, remarcó: “me uno a la causa por una cuestión de igualdad de derechos, porque hay tantos casos de femicidios que de alguna manera tienen que parar y porque por lo se ve la respuesta no es suficiente”.

Por lo mismo respondió a la convocatoria Ailén. “La seguí a Claudia en Instagram y ahí me enteré de su propuesta, que combina la actividad de bordar con una lucha social de las mujeres”.

Los motivos que plasman en cada cuadrado de tela son “a libre elección” de la bordadora. “Empezamos con flores, pero las mujeres que se van sumando proponen otros dibujos y la verdad es que no hay restricciones en ese sentido”, aclaró Claudia.

La idea es que se sigan integrando al grupo mujeres día tras día para, señaló la impulsora del proyecto, para “hacer la bandera lo más grande posible”.

Cada vez que el tiempo lo permita, las mujeres continuarán reuniéndose en la plaza de 1 y 53. Horarios y lugares alternativos en el caso de que no haya buen tiempo se irán publicando en las redes sociales: “Lily Teenseña” (Facebook) e Indigoblueart_ (Instagram).

En ambos medios, Claudia le propone a las mujeres “reunirnos a través de los hilos, los colores, las telas e invitarlas a participar y a construir desde el arte a florecernos con narrativas propias que puedan llegar a brotar”.