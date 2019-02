El momento de tensión entre un representante gremial y el ministro de Educación bonaerense

Momentos de tensión y nerviosismo se vivieron este miércoles en el arranque de la primera reunión paritaria del año entre representantes de gremios docentes y autoridades del gobierno bonaerense. Producto de el escándalo que se generó, el cónclave que estaba pactado para analizar las posiciones de ambas partes en lo referido al nivel de salario que percibirán los trabajadores del sector durante el 2019, debió pasar a un cuarto intermedio.

La postura de algunos representantes de que los medios permanecieran en el hall para que la reunión fuera transmitida en vivo y la negativa de los funcionarios provinciales a este pedido, fue el puntapié del pico de tensión que se vivió minutos más tarde cuando la frase "vos te rascaste las pelotas, no hiciste nada" retumbó en la sala del Ministerio de Economía.

Quien emitió la frase fue el secretario de Udocba, Miguel Díaz y el destinatario fue el ministro de Educación de la Provincia, Gabriel Sanchez Zinny. Díaz se dirigió en estos términos al funcionario cuando se encontraba reprochándole por las clases que el año pasado perdió un grupo de alumnos y profesores, una situación que, según el análisis del dirigente, se dio por la inacción de Sanchez Zinny.

"Ahí está el ministro de Educación, responsable de dos muertes. Ahí está, vivito y coleando. Que le dé vergüenza. Respondé. Cien mil compañeros, cien mil pibes no tuvieron clases durante 4 meses. Y vos te rascaste las pelotas, no hiciste nada. Sí, sí, sí, es feo decir eso. Es la verdad. No hiciste nada. No te importó nada de la educación de los pibes. Decí la verdad, no te escondas más, te la pasas escondiendo. Este es el ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires. Ahí está. Es una vergüenza. Nunca tuvimos un personaje de este tipo" dijo Miguel Díaz.

El altercado tuvo lugar cuando aún no había comenzado la reunión y en un marco de gritos y murmullos que no dejaba que ambas partes pudieran comunicarse. Fue en esas condiciones que se decidió pasar la reunión a un cuarto intermedio. En tanto, para no convertirse en un impedimento para la realización de la paritaria docente, los medios de comunicación se retiraron del salón pero una vez iniciado el encuentro, ya a puertas cerradas, los reclamos de Díaz continuaron, "de manera violenta", dijeron fuentes oficiales, por lo que se decidió pasar a un cuarto intermedio al menos de 30 minutos.