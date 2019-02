El DT de Icardi le tiró un palito a Wanda en medio del conflicto entre Inter y el punta

Mauro Icardi, en negociaciones para una renovación de su contrato, se ha quedado sin el brazalete de capitán en el Inter de Milán, que pasa a manos del guardameta esloveno Samir Handanovic, anunció este miércoles el club de Serie A, que añadió que su jugador no estará hoy contra el Rapid de Viena en la Europa League.

"El nuevo capitán del equipo es Samir Handanovic", indicó el Inter en un breve comunicado en Twitter.

"Apartar a Icardi del grupo ha sido una decisión difícil y dolorosa porque todos conocemos su valía. Pero es lo que acordamos y lo hemos hecho por el bien del Inter", explicó un poco más tarde el entrenador Luciano Spalletti.

Aunque aclaró que "Icardi fue convocado pero no se presentó".

Este anuncio llega cuando Icardi, de 25 años, no firmó todavía un nuevo contrato tras largas negociaciones entre el club y su mujer, Wanda Nara, quien es también su representante.

"Icardi estaba convocado, ha sido él el que no ha querido venir. Lo siento mucho, para nosotros ha sido difícil comunicarle la situación. Esto que ha pasado muestra una evidencia de que hay algo de lo que se debe hablar. Está claro que a mí no me interesan los contratos. Estaba claro que algunas cosas que rodean a Mauro había que arreglarlas y su reacción de hoy, la de no viajar con el equipo aunque yo lo convocara, lo demuestra" comentó el director técnico Luciano Spalletti

Según la prensa italiana el principal malestar dentro del vestuario y esas cosas "que lo rodean" como dice el DT se llama Wanda Nara.