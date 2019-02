Troglio explotó por las críticas que recibe

Pedro Troglio, entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata, se mostró ofuscado hoy con parte de la prensa y rechazó en forma enérgica las críticas, en la previa del encuentro de mañana ante Defensa y Justicia, uno de los punteros de la Superliga.

"Me ch... un h... las críticas, lo que sí, me duele que hablen muchos que no vienen a Estancia (Chica)", dijo Troglio en conferencia de prensa en el predio que Gimnasia tiene en la localidad de Abasto.

"A algunos periodistas les parece que vamos a presentarnos por dignidad, que el partido (ante Defensa) ya está perdido. Lo mismo nos dijeron con Boca y River, y así nos fue después", destacó Troglio, al recordar dos victorias en un mes ante el "Xeneize" y la eliminación del "Millonario" en la Copa Argentina.

No obstante, el entrenador admitió que "sigo sosteniendo que la campaña que venimos haciendo es mala, pero tampoco es que estamos incendiados como muchos quieren hacer creer".

"Nunca se me cruzó por la cabeza irme, en ningún momento, esto es día a día", aclaró Troglio, y afirmó que "hay que tener agallas para dirigir en Gimnasia, es difícil".

Sobre Defensa y Justicia, rival del sábado próximo en el estadio del bosque platense, el técnico de Gimnasia fue categórico: "Sé que (el equipo de Florencio Varela) es un club gerenciado que se encuentra puntero, pero también hubo clubes gerenciados que se fueron al descenso. No creo que sea la solución. Nosotros hemos sido punteros y finalistas de una copa sin gerenciamiento".