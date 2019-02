“Battle Angel”: Una ciudad implacable, una heroína vulnerable, un artificio con corazón

La película con guion de James Cameron pone un poco de sentimiento detrás de un concierto de efectos visuales

Por PEDRO GARAY

Hollywood vuelve a beber de la inagotable fuente de la industria del entretenimiento japonés, que visitó sin éxito en numerosas oportunidades: allí están, como prueba, la espantosa adaptacion de “Dragon Ball” y la gélida puesta en pantalla de “Ghost in the Shell”, dos de las historias que cimentaron el fanatismo por el anime y el manga en Occidente.

Pero esta vez, estaban dispuestos a hacerlo bien: “Alita” (“Battle Angel: la última guerrera”, en la curiosa traducción que elimina el nombre de la protagonista del título y es un tanto redundante) nace en un mundo donde la apreciación del mundo y del cine de la cultura japonesa ha evolucionado: el mundo se encuentra viviendo una nueva oleada de anime y manga japonés, durante la cual además de las mencionadas adaptaciones, varios cineastas de nombre se habían acercado al corpus nipón de forma lateral, como Nolan o Aronofsky, que habían citado profusamente a “Paprika” y “Perfect Blue” (dos obras del maestro Satoshi Kon) en “Inception” y “Requiem para un sueño”, respectivamente.

Y mientras la nueva película de “Dragon Ball” estalla en los cines del mundo y “Mirai”, el filme de Mamoru Hosoda, compite en los Oscar, la adaptación de “Meteoro” de las Wachowski (“Matrix”) comienza a ser revalorizada como una obra maestra de furia pop: el espíritu de los tiempos asomaba listo para el primer gran éxito de Hollywood con materia prima japonesa, y quizás por eso se preparan adaptaciones de “Attack on Titan”, “Detective Pikachu” y “Robotech” (aunque este proyecto suena hace años y nunca se concreta).

Pero lejos de aprovecharse de ese estado de cosas con una adaptación oportunista y gélida, “Alita” revela corazón. Algo inusual en este tipo de producciones hechas a pura pantalla verde, donde muchas veces el artificio termina sacando al espectador de la historia: en “Alita” la construcción del mundo y los personajes vía animación por computadoras es perfecta, pero para la audiencia que ya está cansada de que le muestren fuegos artificiales como si fuera un bebé a apaciguar, hay también una historia que se asienta en los esquemas tradicionales pero también los retuerce, y, sobre todo, personajes queribles y aplastados por el sistema, algo con lo cual es difícil no empatizar en esta Argentina, en este mundo.

Se nota en ese sentido que hay una comprensión de lo que convirtió a esta historia en un clásico, lo que revela que este es un proyecto personal, pasional, para James Cameron (el director de “Terminator” y “Titanic”), que, cuenta el mito, escribió el guion hace dos décadas basándose en el manga de Yukito Kishiro, que lo había cautivado. Aquel guion quedó extenso, Cameron se sumergía por entonces en “Avatar” y la historia terminó en el cajón hasta que Robert Rodriguez (“El Mariachi”) se hizo cargo.

Porque el guion de Cameron evita los furcios de, por ejemplo, “Ghost in the Shell”, que imitó la cáscara y se olvidó de lo que hay detrás: “Alita”, en cambio, construye al detalle no solo las formas, sino sobre todo las aplastantes sensaciones que provoca el implacable mundo de Iron City, esa alegoría nada velada del mundo contemporáneo donde todo el mundo se mata por intentar escalar.

En ese contexto salvaje, no hay lugar para la moral: el espectador a la vez comprende las decisiones éticamente cuestionables que deben tomar los personajes para sobrevivir, y la llegada de un personaje menos corrompible se vuelve sinónimo de un coraje con reminiscencias políticas: esa es Alita (interpretada por la peruana Rosa Salazar), que, es cierto, es perfecta en más de un sentido, pero también es vulnerable en muchos otros, lo cual siempre es bienvenido. Si no, es demasiado fácil y, por lo tanto insignificante.

Una historia así se podría haber filmado en el tono higiénico de sagas como “Divergente”, “Maze Runner” o la reciente “Máquinas Mortales”, con mucha producción, color, romances manufacturados destinados a un público adolescente eternamente subestimado; pero, entendieron Cameron y Rodriguez, el tono debía ser más oscuro: sin llegar a ser “Los juegos del hambre” o su obvia inspiración, “Batalla Real”, Alita mata, tanto como su padre sustituto, hay traiciones dignas de telenovelas y poco lugar para la redención.

Pero ojo. También hay muchísimas líneas en el guion perezosas, sacadas del manual de frases de las ficciones YA (jóvenes adultos): la “cosa teen” (lo que el mercado cree que le gusta a los adolescentes de hoy) permea particularmente la melosa relación entre Alita y su pretendido hasta que, por suerte, pasa lo que pasa y el culebrón se quiebra.

¿Qué es “Alita”, entonces? Es la primera adaptación al menos adecuada de una historieta japonesa. Es una historia arquetípica pero disfrutable, con frescura y algunas decisiones divertidas. Es un romance teen difícil de fumar. Es una cinta con exceso de CGI, aunque, al menos por momentos, la animación por computadoras está al servicio de la construcción de un mundo y de la inmersión del espectador en el mismo. Y pretende ser el inicio de una saga, aunque habrá que ver si recupera la masiva inversión de 160 millones de dólares. Después de todo, habrá mucha gente mirando anime, pero Alita no es los Avengers…

(BUENA +)