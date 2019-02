More otra vez en líos: ¿Plagió la canción que dedicó a su bebé?

Algunas palabras de una estrofa parecen levantadas de otro tema, aunque el manager dice que no tienen nada que ver

Ay More: la hija de Rial no sale de un lío que se mete en otro. Tras un año entero de peleas y denuncias cruzadas con papá Jorge, arrancó 2019 avisando que faltará a la boda de su papá porque su hijo va a ser muy chico para “exponerlo”, y aprovechó para contar que aunque retomó la relación, no perdona al “Intruso”. Y parecía que quedaba ahí: Rial aprendió a no responder y More aprovechaba los minutos de exposición para lanzar su nueva carrera de cantante, aunque, claro, tampoco esa faceta estaría desprovista de escándalo: parece que la muchacha plagió su nuevo single...

Pasaron sólo pocos días desde que se lanzó el tema “Hello Baby” de Morena Rial, y ya la acusaron de robar la canción. En menos de 24 horas el video consiguió casi 300 mil reproducciones, y de ahí se entiende que muchos hayan detectado rápido algo extraño.

Algunos usuarios de las redes sociales notaron que la canción de la futura mamá tiene varios versos y compases parecidos a la canción evangélica “Aunque mis ojos no te puedan ver” del cantautor mexicano Jesús Adrián Romero.

La prueba apareció en una oración muy parecida de ambas composiciones. En la de Morena, dice: “Y aunque mis ojos no te puedan ver, puedo sentirte, sé que estás aquí. Y aunque mis manos no te puedan hoy tocar, sé que estás aquí”. La canción de misa, en cambio, dice así: “Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí”.

Christian Manzanelli, el manager de Morena, aclaró que “son solo cuatro palabras de una canción de cuatro minutos y tiene una melodía que nada que ver”. “Esta es una canción dedicada a un bebé, no a Dios”, agregó el representante. Y Facundo, el novio, también opinó: “No tiene nada de parecido. Son dos temáticas muy distintas. Le estan buscando la quinta pata al gato. Hay mucha maldad en este país, no sé si en el mundo pero acá están más pendientes del otro y no se fijan en uno mismo”, cerró. Pero la polémica está...