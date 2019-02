La Pegatina, de Cataluña a La Plata: “Juguemos, estamos aquí para jugar”

La orquesta que fusiona géneros e influencias esparcirá su alegría sin control esta noche en su primera visita a la Ciudad

Los orquesta catalana de La Pegatina llevan más de 15 años esparciendo su alegría por 25 países, pero nunca habían llegado a La Plata: la postergada cita tendrá finalmente lugar esta noche, cuando se presenten en la sala de 58 entre 10 y 11 junto a El Plan de la Mariposa, en el marco de una gira que ya los llevó al Cosquín Rock y al Konex (donde tocaron con La Bomba del Tiempo), y que mañana los llevará a Vorterix.

En esta tercera visita de La Pegatina al país (anteriormente había venido en 2013 y 2014) la banda que comanda en voz Rubén Sierra, uno de los fundadores, propone traer las canciones de su más reciente álbum “Ahora o nunca”, producido por el argentino Rafael Arcaute: pero el grupo, que se completa con Adrià Salas, Axel Magnani, Romain Renard, Ferran Ibáñez, Ovidi Díaz, Miki Florensa y Sergi López, avisa que haciéndose cargo de que sus visitas a un país “donde el público nos acoge con los brazos abiertos y hace muchos kilómetros por nosotros” son esporádicas, no se centrarán en el último trabajo sino que sonará sobre escena un “grandes hits”.

Caracterizados por su show con una energía incontrolable, La Pegatina tampoco frena debajo del escenario, donde acostumbra a realizar giras larguísimas por todo el mundo. ¿Y cuándo, entonces, componen? “On the road”, se ríen, en diálogo con EL DIA. “Y de hecho Latinoamérica es un lugar particularmente inspirador para componer”.

“Hay grupos que necesitan parar un tiempo, crear. Pero al viajar tenemos tantos inputs que la cabeza no deja de pensar: si no fueran tan intensas las giras, a lo mejor seríamos menos productivos. No tendríamos tantas cosas que contar”, explican. Y al escuchar su música, se comprende: descubrir bandas nuevas, empaparse de nuevas músicas hace a un estilo que fusiona, que no respeta fronteras.

“El consumo de la música ha cambiado, la gente ya no escucha un disco entero, mucho menos un solo estilo. Eso hace que tu vida no sea purista: ese consumo de música se transforma en una influencia, y cuando creas, no creas solo pensando en rock, ska, electrónica, en géneros. Sin quererlo, te entran esos inputs que hacen que dentro tuyo se mezcle todo y salga algo nuevo”, analizan la tendencia del siglo XXI, y del combo, hacia la fusión.

Y agregan, con espíritu lúdico: “Han aparecido cosas nuevas, y eso no puede ser malo en ningún sentido. Creo que la mezcla enriquece la cultura de un país: mientras la base se conserve, lo demás que se experimente, que nadie tenga miedo, no se va a perder lo anterior y vas a descubrir fronteras que te ponías tu mismo, que hay que tirar abajo. Juguemos, aquí estamos para jugar”.

Pero tanta fiesta no es algo banal: el grupo a menudo se mete en sus canciones con temáticas candentes, rompiendo de paso con esa dicotomía entre entretenimiento y política. Y justifican: “Con la alegría te entran más mensajes que con la tristeza: un estribillo coreable se te queda en la cabeza, y si encima es un mensaje punzante puede despertar conciencia. Los surrealistas franceses decían que la embriaguez es la fuerza del cambio: eso es lo que pasa con nuestras canciones”.