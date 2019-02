San Carlos apuesta todo a ganador para continuar a la expectativa en el torneo

| Publicado en Edición Impresa

Atrás quedó la derrota con Luján. Ahora es el momento de olvidar aquel traspié y apostar fuerte a una victoria que le posibilite mantenerse a la expectativa en el torneo y continuar cerca de Deportivo Armenio, que volvió a escaparse en la tabla de posiciones luego de superar sin objeciones a Ituzaingó.

Y en ese afán de buscar el éxito, Villa San Carlos afrontará esta tarde otro compromiso de exigencia, cuando a partir de las 17, en Berisso y con el arbitraje de Mariano Secco, a Leandro Alem, en uno de los partidos adelantados de la 23º fecha del torneo de Primera C.

Los otros encuentros previstos para hoy son Victoriano Arenas vs. Cañuelas; Berazategui vs. Midland e Ituzaingó vs. Laferrere.

San Carlos dejó escapar la gran chance de trepar a la punta, luego de perder ante Luján, en la fecha pasada. Aquel paso en falso le hizo abrir los ojos, sabiendo que de ahora en más el margen de error es cada vez más estrecho, si es que pretende conseguir el ascenso. Por eso sí o sí procuarará sumar de a tres en el estadio de Berisso y ante el aliento de su público.

En la semana, el entrenador Miguel Angel Restelli trabajó en varios aspectos, apostando a reducir el número de errores y apostar a una victoria que le permita seguir soñando con el objetivo que todos pretenden.

De cara al compromiso de esta tarde, habrá algunos cambios de nombres. Las lesiones y las suspensiones obligaron al técnico mover un par de piezas para que no se resquebraje el sistema de juego del elenco Celeste.

Por eso, incluirá desde el arranque a Federico Slezack, en reemplazo de Fabián Alessio, quien en la semana debió ser operado de urgencia por una apendicitis. Además, Manuel Molina volverá a la titularidad en lugar de Alejo Lloyaiy, que llegó a las cinco amonestaciones: Iván Massi jugará por Nicolás Grasso; mientras que Alejandro Lugones hará lo propio por Ezequiel Aguimcer.

ALEM NO LLEGA DEL TODO BIEN

Por el lado de Leandro Alem, no cayó muy bien la derrota con Sportivo Italiano. Por esa razón, el técnico Carlo Cordone tiene en mente realizar un par de cambios en la formación titular.