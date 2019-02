¿Encontrará Troglio el equipo luego de otro golpe de timón?

Gimnasia presentará cuatro cambios para intentar frenar a uno de los líderes de la Superliga. Nueva vuelta de tuerca en medio de la crisis

“El equipo sale de memoria”. Esa máxima del fútbol, por ahora, está lejos de cristalizarse en Gimnasia. Es que el Lobo vive en el cambio, producto de que no aparecen los resultados y, en medio de una preocupante urgencia por el acecho de la tabla de los Promedios, Pedro Troglio viene modificando esquemas en el afán de dar con la formación que lo convenza.

Y ahora le toca bailar con la más fea: mañana llegará al Bosque Defensa y Justicia, uno de los equipos de mejor trato de balón del fútbol argentino (por algo está en la cima), ante lo cual buscará contraponer un equipo equilibrado en todas las líneas.

Los cuatro cambios del Lobo serán estos: Facundo Oreja por Lorenzo Faravelli (suspendido); Patricio Monti por Franco Mussis; Horacio Tijanovich por Matías Gómez y Jan Hurtado por Brian Mansilla.

MANSILLA CAYÓ EN LA VOLTEADA

De todos los cambios, el que más sorprendió está relacionado con la salida de Brian Mansilla. El ex Racing deslumbró en su debut ante Tigre, luego bajó el nivel ante Lanús y ahora, tras sólo un partido como titular, volverá al banco de suplentes. Como mínimo, sorprende que el sostén de la titularidad sea de un sólo encuentro, aunque fuentes cercanas al cuerpo técnico explicaron que en realidad se trata de un tema táctico: Troglio optará por poner como externo por izquierda a Tijanovich entendiendo que le dará más capacidad de marca que el ex académico. De una manera u otra, no deja de llamar la atención que un equipo que tiene una alarmante falta de fútbol prescinda de uno de los pocos jugadores del plantel con capacidad de desequilibrio individual.

La salida del “Monito” Gómez se veía venir, porque el juvenil está lejos del nivel mostrado en su llegada a primera división. Le cuesta terminar pleno físicamente los partidos, al tiempo que no está fino con la pelota.

Franco Mussis es otro que paga los platos rotos del mal momento del equipo. El “Gordo” está lejos de su nivel y le viene costando entrar en ritmo. Encima, con la obligación de ser el volante de contención referencial, quedó expuesto en muchas situaciones comprometidas de juego. Por ahora, le tocará mirarlo desde afuera hasta tanto se ponga a tono en cuanto a ritmo de juego.

EL EQUIPO PARA INTENTAR SORPRENDER AL HALCÓN

Tras el último ensayo táctico de la víspera, en el que se repasó todo el libreto a implementar mañana, quedó definida la formación tripera con estos once protagonistas: Alexis Martín Arias; Facundo Oreja, Manuel Guanini, Maximiliano Coronel y Gonzalo Piovi; Maximiliano Comba, Patricio Monti, Víctor Ayala y Horacio Tijanovich; Jan Hurtado y Santiago Silva.

En el ensayo de la víspera, no trabajaron con pelota Manuel Guanini (tuvo un permiso por el fallecimiento de su abuelo), además de Víctor Ayala y Maxi Comba, quienes arrastran una sobrecarga muscular. De todas maneras, los tres jugarán sin problemas ante Defensa.

La idea del cuerpo técnico es contraponer a la tenencia y circulación de pelota del puntero, un equipo sólido, equilibrado y que cuenta con hombres con ida y vuelta por las bandas.

En principio, la intención no sería cambiar golpe por golpe, sino achicar espacios y dificultar, de esa manera, el juego de posesión y pases al ras del suelo de la escuadra de Florencio Varela.

ÚLTIMO ENSAYO Y QUEDAN CONCENTRADOS

El plantel retomará la actividad hoy por la mañana, desde las 9,30, otra vez en el predio que la entidad posee en Abasto.

Para hoy, el trabajo pensado es el de repasar las acciones de pelota detenida, tanto en ataque como en defensa, y pulir los últimos aspectos generales de la preparación.

Tras la práctica, dará su habitual conferencia de prensa el técnico tripero, Pedro Antonio Troglio, para después encabezar el almuerzo y el inicio de la concentración en la Casona del predio. El Lobo tiene todo listo. Ante las urgencias que lo persiguen, necesita encontrar el camino correcto.