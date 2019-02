Dorados perdió 6 a 3, Maradona no aguantó y no quiso seguir viendo el partido

Dorados de Sinaloa, el equipo que dirige Diego Maradona, sufrió anoche una goleada por 6-3 como local ante Atlante, en partido de la séptima fecha de la Liga Ascenso del fútbol de México (segunda división).

Con este marcador, el equipo de Maradona sigue en la última colocación con 3 puntos en cinco presentaciones (tiene dos partidos pendientes), a uno de Leones Negros de Guadalajara y Tampico Madero, que están penúltimos.

El delantero estadounidense Rubio Rubin convirtió dos tantos y el mediocampista Jesús Escoboza marcó el restante en los Dorados, que tuvo en sus filas a los argentinos Gaspar Servio (ex Banfield), Fernando Elizari (ex San Lorenzo) y Fabián Bordagaray (ex Defensa y Justicia).

Atlante, dirigido por el DT argentino Gabriel Pereyra (ex jugador de River), mostró como titular al volante Ezequiel Esperón (ex All Boys). El atacante camerunés Serge Njoh anotó dos tantos y resultó una de las figuras del conjunto ganador, según reprodujo el sitio Mediotiempo.

En tanto, Alebrijes de Oaxaca, con un gol del atacante Luciano Nequecaur (ex All Boys y Nueva Chicago), superó por 1-0 a Zacatepec, donde fue expulsado el ex volante de River, Ezequiel Cirigliano.

Además, Venados, con los concursos de los argentinos Alan Murialdo, Gabriel Báez (ex Newell’s) y Jorge Márquez (ex Independiente), derrotó por 1-0 a Potros UAEM.