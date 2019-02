A propósito de la banalidad nazi

La novela del escritor francés desarma la figura de Josef Mengele y lo exhibe como un pobre tipo con superpoderes

En su novela “La desaparición de Josef Mengele”, el escritor francés Olivier Guez reconstruye los años que el médico conocido por sus macabros experimentos con niños pasó entre Buenos Aires y Brasil hasta su muerte en 1979, con la intención de perforar el mito de su poderío para dejar al descubierto su mediocridad pero también el oportunismo que lo convirtió en uno de los emblemas del horror nazi.

Encarar una semblanza del llamado “ángel de la muerte” -cuyo accionar demencial fue abordado en muchos libros y en el film “Los niños del Brasil”- le permitió a Guez aproximarse a quien según su mirada mejor encaja la definición que dio la ensayista alemana Hannah Arendt acerca del carácter banal y ordinario del mal: Mengele fue precisamente un hombre de talento limitado cuya moral maleable le permitió quedar en la historia como el responsable de haber ordenado la muerte de miles de judíos en la cámara de gas.

“Quería contar la historia desde la perspectiva de la época, no desde la nuestra actual”

“Uno de mis objetivos con el libro es que quería contar la historia desde la perspectiva de la época, no desde la nuestra actual”, explica el propio Guez al hablar de su último libro. “En realidad -aclara-, en los años 50 a nivel mundial y no sólo en la Argentina, no se habla del exterminio de los judíos en Europa. Los culpables no hablan, las víctimas tampoco y de alguna manera se esconde todo lo que pasó. Cuando Mengele llega a Buenos Aires nadie lo conoce. Además la mirada de Argentina en esos años es muy diferente que la de Europa: su visión de la Segunda Guerra Mundial se produce desde un lugar muy lejano. La estructura de la novela me permitió contar los hechos sin facilitar un juicio. Soy de los que cree en que hay que confiar en el lector. Gracias a la neutralidad del relato, el lector reacciona”.

El autor, que lleva escritos cinco ensayos y dos novelas, describe en “La desaparición de Josef Mengele” (Tusquets) cómo fue la vida clandestina del médico desde que llegó a la Argentina en 1949 a la vez que caracteriza la escena política y social que retrasó los debates en torno a la memoria colectiva en Europa y propició que jerarcas nazis vieran en Sudamérica un refugio seguro para sus años de ocaso.

“Mengele es muy diferente a otros jerarcas nazis -apunta Guez-: solo fue un médico más entre miles de médicos que trabajaban en los campos de concentración. Representa a su vez la locura de la época, de un sistema desmedido: Mengele es sólo un eslabón más de lo que era la medicina alemana de aquella época, es la perfecta ilustración de la banalidad nazi”.