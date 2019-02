Otro año sin el clásico festejo de Meridiano V

| Publicado en Edición Impresa

En Meridiano V -17 y 71- se llevaron adelante, en los últimos años, los carnavales más masivos de la Región. Pero una serie de conflictos y de desacuerdos frenaron la iniciativa. Para este 2019, por caso, la Asamblea Vecinal de ese barrio -integrada por vecinos, comerciantes, centros culturales, ONGs y distintas instituciones- y la Dirección C. C. Meridiano V, dependiente de la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de La Plata, comunicaron que este año no organizan ni participarán de los festejos del Carnaval.

“Esta Asamblea y Dirección Municipal -se señaló en un comunicado- han planificado y garantizado el normal desarrollo de esta fiesta popular, tradicionalmente, desde 2011. El carnaval de Meridiano siempre fue una fiesta, que con el correr de los años se hizo multitudinaria. Entendemos que este es un barrio patrimonial y familiar, y su infraestructura no está preparada para recibir a una multitud, tanto en la Estación Provincial como en el Parque del Trabajador Ferroviario ni en la calle 71”. La Asamblea Vecinal de Meridiano V informó que esos días festivos la Estación Provincial permanecerá cerrada, al igual que la Dirección Meridiano V. “Se retomarán las actividades habituales el miércoles 6 de marzo”, se aclaró.