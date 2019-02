Investigan el suicidio de ex submarinista del San Juan

| Publicado en Edición Impresa

El ex submarinista del ARA San Juan Raúl Fabián Cascallares, de 48 años, se suicidó en las últimas horas de un tiro en la cabeza en un camino vecinal lindero al GADA 601 (Grupo de Artillería de Defensa Aérea), en la zona de Camet, Mar del Plata.

Una patrulla que realizaba su recorrida por el camino vecinal “El Zorzal”, contiguo al GADA 601, a unos 1000 metros de la ruta provincial 11, y a 15 kilómetros del centro de Mar del Plata, se encontró con un Renault Logan en cuyo interior había un muerto, identificado luego como Cascallares.

Cascallares, que estaba casado y cumplía funciones en la Base Naval de Mar del Plata, fue encontrado a 13 kilómetros de su vivienda situada en la calle Las Fresias al 6500, del barrio Camet.

Fuentes de la investigación indicaron que en el interior del auto se encontró una pistola Bersa Thunder, calibre 9 milímetros, (arma reglamentaria), con la que el suboficial principal de la Armada Argentina, decidió suicidarse.

Si bien el ex submarinista no dejó ninguna misiva que indicara por qué se suicidó, las pesquisas determinaron que horas antes había mantenido una fuerte discusión con su pareja, por lo que no se encontraba bien anímicamente y ello habría desencadenado su accionar, según indicó una fuente de la investigación.

A pesar de que restan sumar a la causa los resultados de la autopsia, Cascallares se habría suicidado de un tiro en la boca, cuyo proyectil quedó alojado en la nuca, según se desprende de las primeras pericias médicas.

La pericia balística al arma reglamentaria (secuestrada) en el interior del vehículo de Cascallares se realizará el primero de marzo próximo, y en el hecho intervino personal de la comisaría decimoquinta de Mar del Plata y el titular de la UFI Nº1, Fernando Castro en la causa caratulada, por el momento, como “Averiguación de causales de muerte”.

El cuerpo de Cascallares apareció a pocas horas de cumplirse tres meses de la aparición del submarino ARA San Juan, a 907 metros de profundidad y a unos 500 kilómetros del Golfo San Jorge, por lo que se investigan más de 60.000 fotografías y videos.