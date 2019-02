A un día de la presentación de un revolucionario teléfono celular: se viene el "plegable"

Mañana será el día en que podremos presenciar lo que será seguramente un gran avance tecnológico: se presentará en sociedad el primer teléfono celular flexible. Samsung oficializará el Galaxy Fold, en el marco de la presentación del nuevo Galaxy S10.

Según los entendidos, se esperaba que el nombre del smatphone plegable de doble pantalla fuera Galaxy F, pero parece que la firma buscará repetir la fórmula del considerado primer phablet del mercado, el Galaxy Note, en lugar de asignarle simplemente una letra a su nombre. La revelación del nombre, Galaxy Fold, llega gracias a Evan Blass, fuente insaciable de filtraciones de información de teléfonos y dispositivos móviles. De esta forma, se espera que el Fold llegue junto al S10 al mercado este año, aunque no sabemos cuán rápido lo veremos a la venta ni mucho menos qué precio tendrá. Sólo habrá que esperar, aunque seguramente que a nuestro país tarde en llegar y, encima, a precios para pocos bolsillos.

Los intentos de crear un celular flexible, hasta el momento, habían quedado en sólo proyectos sin sustento. Uno de ellos llevado a cabo por pequeñas compañías como Royole. Pero ahora han tomado la posta gigantes como Samsung, y hasta Huawei presentará uno propio el próximo domingo 24.

We've been waiting for this phone for a long time: https://t.co/VAirxjOwFn