Burlando: "es posible que Darthés quede preso en Nicaragua"

"[Juan] Darthés se pondrá a derecho y puede quedar detenido al menos tres meses en una cárcel de Nicaragua", sorprendió el abogado del actor, Fernando Burlando, en el programa Chismoses que conduce Luciana Salazar por canal Net TV

El 20 de diciembre, poco después de que Thelma Fardin denunciara a Darthés por violación, el ex protagonista de la novela Patito Feo (en cuya gira se habría producido el abuso, en mayo de 2009) viajó a San Pablo, Brasil, donde nació. Sin embargo, "ya no existe impedimento de extradición aunque Darthés viva en Brasil", aclaró su abogado. "Yo le dije a Juan que es posible que quede detenido en una cárcel de Nicaragua. Le tuve que decir la verdad. No puedo mentirle a un cliente sobre una realidad", subrayó el letrado platense.

"Sea inocente o culpable -ahondó el abogado-, existen grandes probabilidades de que Juan sea extraditado de Argentina por más de que esté en Brasil y aunque vaya por voluntad propia, es posible que esté hasta tres meses preso", reafirmó.

En estos días se aguarda el regreso del intérprete al país para presentarse en una audiencia de conciliación con Anita Coacci, a quien le exige un pedido de disculpas y un resarcimiento económico por daños y perjuicios luego de que la actriz hiciera una denuncia pública por abuso.

Respecto al caso Fardin, Burlando puso a disposición del juzgado nicaragüense el testimonio de la hermana de Thelma, Carla Lescano, quien días atrás dijo no creer en la acusación de Fardin. La intención del abogado es que declare como testigo para relatar la "infancia conflictiva" que ambas debieron afrontar: "Sirve su testimonio porque habla de una situación de convivencia que no puede dejar a nadie sano. La denuncia de Thelma es huérfana respecto a esa realidad de la familia”, aclaró.

No obstante, las novedades aportadas por el propio Burlando parecen contundentes sobre la suerte que correría su defendido en las próximas semanas. "Esta situación de exilio lo ha desequilibrado", admitió el abogado, y reconoció: "He puesto mi pecho y mi espalda por Juan y no admitiría que él no haga lo mismo. Le dije: '¿Querés que te defienda? Entonces empezá a defenderte vos y no bajes los brazos'. Fue un mensaje para levantarle el ánimo, no para otra cosa. Desde el día que Juan cayó en este último problema, me parece que logré torcer el pensamiento de mucha gente, y lo hice desde el análisis, el respeto y la prudencia. Yo diría que tengamos la prudencia de no emitir opiniones hasta que no se expida la Justicia", insistió, consciente, no obstante, de que el futuro de Darthés podría ser tras las rejas.