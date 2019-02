El Merval subió 0,68% y en una jornada signada por la suba del dólar

La bolsa porteña subió 0,68% y cerró la rueda en 36.538,94 puntos, en una jornada en la que el dólar minorista avanzó 39 centavos y culminó en $40,710 promedio. En tanto, el dólar mayorista subió 40 centavos y cerró a $39,67.

La decisión del Banco Central de la República Argentina (BCRA) de convalidar una fuerte suba de 152 puntos básicos en la tasa de las letras de liquidez (Leliq), que llegó a 46,014% promedio, sirvió para atenuar la escalada de la divisa.

Por el lado de la renta variable, en la plaza local en el panel líder los verdes fueron encabezados por Tenaris (TS +3,62%), Pampa Energía (PAMP +2,59%), Petrobras (APBR +2,36%), Grupo Financiero Galicia (GGAL +1,91%) y Transportadora de Gas del Sur (TGSU2 +1,62%).

En sentido opuesto, los rojos fueron liderados por Ternium (TXAR -4,36%), Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA -2,79%), BBVA Banco Francés (FRAN -2,18%), Transener (TRAN -1,43%) y Mirgor (MIRG -1,30%).

En la plaza internacional, el Dow Jones (25.954 puntos) y S&P500 (2.785 puntos) subieron alrededor de 0,2%, en tanto que el Nasdaq (7.489 puntos) finalizó estable.

En Europa, el DAX alemán, CAC40 francés, FTSE británico, IBEX35 español y MIB italiano mostraron subas de entre 0,4-0,8% liderados por las acciones de bancos.

LA TASA DE LAS LELIQ SUBIÓ 152 PUNTOS BÁSICOS Y CERRÓ EN 46,014%

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) convalidó hoy una fuerte suba en la tasa de las letras de liquidez (Leliq) que avanzó 152 puntos básicos y llegó a 46,014% promedio.

En la subasta -en la que adjudicó $212,661 millones y generó una contracción de liquidez de $12,661 millones- la tasa máxima fue de 49,9890% y la mínima fue de 40,499%.

Esta es la cuarta suba consecutiva luego de que la tasa registrara 30 ruedas seguidas en baja, llegando a su menor nivel -desde la puesta en marcha del esquema de agregados monetarios- de 43,937% el jueves pasado.

LAS RESERVAS DEL BCRA FINALIZARON EN US$ 67.032 MILLONES

Las Reservas Internacionales del Banco Central de la República Argentina (BCRA) finalizaron hoy en US$ 67.032 millones. La variación de las divisas frente al dólar, los títulos externos y otros instrumentos financieros que forman parte de las Reservas arrojaron un saldo positivo de US$ 142 millones.

En el mercado de cambios, el BCRA no tuvo participación, según informó la entidad en el Resumen de Variables Financieras. Por último, se efectuaron pagos a Organismos Internacionales por US$ 4 millones y un pago por operaciones cursadas a través del sistema SML por US$ 2 millones.