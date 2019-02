Los abogados de Daniel Scioli apelaron para impedir que declare Gisela Berger

El fiscal Alvaro Garganta citó para declarar a la ex pareja del ex gobernador en la causa en que se lo investiga por enriquecimiento ilícito y lavado de activos

Los abogados del ex gobernador bonaerense Daniel Scioli apelaron hoy ante la Justicia la resolución de la jueza Marcela Garmendia, que permitía la declaración testimonial de Gisela Berger ante el fiscal platense Alvaro Garganta, que investiga al ex mandatario por enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

La presentación, a la que tuvo acceso Télam, la realizaron los abogados Alfredo Gascón y Miguel Angel Molina, defensores del ex mandatario en la causa que investiga Garganta, quién había citado a declarar a la ex pareja de Scioli el 15 de febrero pasado, pero Berger no se presentó tras argumentar “compromisos previos”, por lo que fue nuevamente convocada para el 27 de este mes.

Garganta había citado a Berger tras un pedido formulado por la diputada Elisa Carrió, denunciante en la causa, a partir de una serie de tuits que publicó la joven.

En primera instancia, la jueza Garmendia rechazó un pedido de nulidad que buscaba impedir la testimonial, pero luego la modelo, quien residiría en Córdoba, presentó un escrito excusándose por su ausencia.

En octubre de 2018, Garganta pidió la elevación a juicio oral de Scioli en la causa que investiga diversas irregularidades en su gestión como gobernador de la provincia de Buenos Aires.

La causa, que suma varios casos de presuntas irregularidades y fraudes mientras Scioli gobernó la provincia, se había iniciado por una denuncia de Carrió, en junio de 2016, por lavado de dinero.

Entre las investigaciones, se encuentra el caso de irregularidades en la construcción de nueve Unidades de Pronta Atención (UPA), por las que se pagaron 189 millones de pesos durante la administración de Scioli.

En un mensaje por la red social Twitter, que publicó el 9 de enero, y que sigue como último texto subido por la joven, Berger advirtió: "Daniel Scioli, dice que va por el brazo...mientras la gente se muere de hambre, MIENTE". "Vacaciones en

Courcevel, Francia!! Dónde esta la plata del país?", acotó la modelo en su posteo, al que acompañó con una fotografía suya junto a Scioli con los alpes nevados como fondo.

Berger es madre de una niña de casi un año fruto de su relación con el ex candidato presidencial.

En el escrito, los abogados de Scioli indicaron que la decisión de la jueza Garmendia de permitir la declaración testimonial de Gisela Berger es extemporánea, ya que hay “una extralimitación oficiosa respecto a los alcances que le dio la Fiscalia, sin analizarla ni ponderarla de acuerdo a las normas aplicables”.

Cuestionó “el franqueo para que Gisela Berger, en la reconocida condición de conviviente (de Daniel Scioli) pueda prestar declaración testimonial en una causa a donde se investiga a su conviviente”.

Rechazó además “la ilegal admisión de los dichos de Gisela Berger, desconociendo la asimilación de la condición de conviviente con la de esposo, de acuerdo a las actuales normas vigentes en el Código Civil y Comercial, y en contra de los propuesto por las partes".

La presentación de los abogados de Scioli, según informaron los letrados, deberá ser resuelta ahora por la Cámara de Apelaciones.