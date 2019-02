Brian Martínez se fue del Rojo

| Publicado en Edición Impresa

Brian Martínez, uno de los referentes de Cambaceres y con casi diez años allí, abandonó de manera inesperada la entidad. “Manteca” mantuvo diferencias con el DT Jorge Casanueva , y luego, salió a decir en “caliente” “no voy más a entrenar; voy a dejar la institución”. Ayer, tras la práctica, el técnico le expresó a Martínez los aspectos en los que no estaba de acuerdo, recibió disculpas del caso, intercambiaron ideas y ambos coincidieron en la necesidad de que siga. Casanueva lo quería en su equipo y “Manteca”, tras dejar atrás el enojo, entendía lo mismo. Sin embargo, cuando fue hablar con el protesorero Carlos Lugos se encontró con la noticia de que le daban el pase libre. Según publicó el sitio revistatribunaroja, Martínez dijo: “limé asperezas con el DT, me dijo que quería que siga, pero Lugos me dio el pase libre”.