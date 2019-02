San Carlos quedó en Devoto “preso” de sus errores

General Lamadrid lo “madrugó”, lo derrotó sin objeciones y lo privó de acercarse a la punta del torneo de la C

Villa San Carlos sigue en caída libre. Sus propios errores lo condenaron, General Lamadrid no lo perdonó, le ganó con claridad (3-1), lo despojó de la chance de acercarse a la punta y como si eso fuera poco, hace cuatro partidos que no conoce la victoria.

OTRO MAL PARTIDO DE SAN CARLOS

El Carcelero lo madrugó de entrada (a los 42 segundos ya estaba en ventaja) y controló el partido gracias al trabajo de los volantes, en especial, de Ezequiel Barabás, y de los dos puntas, Esteban Selpa (autor de dos goles) y Julio Serrano.

San Carlos se mostró como un equipo timorato, carente de ideas y sin reacción, porque después del gol del local, no le encontró la vuelta al partido y cayó en una encrucijada que no supo resolver. Insinuó algo a través de Alexis Alegre y de Alejandro Lugones, pero sus intentos no fueron suficientes.

El gol, prácticamente traído desde el vestuario, llegó a través de Esteban Selpa, después de un error de Nicolás Tauber. Después, el Carcelero manejó el partido, sin sobresalir demasiado, pero con convicciones firmes.

Sobre el cierre del primer capítulo, Martín Troncoso estuvo cerca de poner las cosas en su lugar.

MÁS DE LO MISMO EN EL SEGUNDO TIEMPO

En la parte final, General Lamadrid se mantuvo firme a su libreto; mientras que el Celeste salió con otra determinación.

Sin embargo, la ilusión del equipo de Berisso de llegar al empate se desmoronó después de que Ezequiel Barabás, con la complicidad de Nicolás Tauber, marcara la segunda conquista, ni bien comenzó la etapa complementaria.

Herido en su amor propio, el Celeste trató de rearmarse después del cachetazo.

Y cuando parecía que acariciaba el descuento, apareció nuevamente Esteban Selpa para “sepultar” definitivamente sus ilusiones. Solo quedaría tiempo para el descuento del ingresado Samuel Portillo que había reemplazado hacía un ratito a Alejandro Lugones.