Del Potro se enfocó en priorizar su salud; mientras que juega por octavos de final de Delray Beach

“Soy consciente del proceso que voy a vivir. Por ahí no me siento tan bien y hay que priorizar la salud. Ojalá que pueda estar un poco mejor y, si no lo estoy, la idea es ir con pasos seguros porque el año recién arranca y quiero estar cuidado y con confianza de que lo puedo hacer bien”.

Fue la declaración de Juan Martín Del Potro tras la victoria que consiguió a manos del japonés Yoshihito Nishioka por 6-3 y 7-5, en una hora y 50 minutos. Dicho partido marcó el debut del tandilense en el ATP 250 de Delray Beach (Florida, Estados Unidos) y hoy estará enfrentando al tenista local Reilly Opelka (56 del mundo) por los octavos de final. El cotejo está programado para arrancar después de las 22 (hora de nuestro país) con la televisión de DirecTV.

Cabe recordar que Del Potro llevaba una inactividad de 131 días previo al debut en el torneo estadounidense sobre superficie dura, ya que su último partido en el circuito profesional había sido el pasado 11 de octubre, cuando sufrió la rotura de la rótula derecha durante el Masters 1000 de Shanghai como producto de una caída en el encuentro que estaba disputando frente al croata Borna Coric.

Del Potro, que ya conoce la victoria en Delray Beach -fue campeón en 2011- no tuvo un primer set cómodo; pues se encontró a un rival concentrado que aguantó hasta el octavo juego, en el que el número cuatro del ranking mundial logró arrebatarle el servicio para ponerse 5-3 y con su saque llevarse el set.

En la segunda manga, el jugador japonés (72 en el ranking) no dio por perdido el partido hasta el último punto.

Del Potro, primer favorito del torneo, rompió el servicio de Nishioka en el quinto juego, quien volvió a tablas en el sexto. Con el 6-5 a favor, Delpo tomó las riendas del juego y se hizo con la victoria en el segundo punto de partido del que dispuso.

Como quedó dicho, el argentino jugará en segunda ronda frente al estadounidense Reilly Opelka, flamante campeón del Open de Nueva York, que ganó a su compatriota Tennys Sandgren por 6-4 y 6-0.