Tras la ola de calor, llegó la lluvia acompañada de granizo, cortes de luz e inundaciones

ADELANTO. - Alrededor de las 20.00, una fuerte tormenta de agua, granizo y actividad eléctrica se desató en la ciudad. A la par, según el reporte de vecinos a través de Whatsapp, también comenzaron a registrarse extensos apagones en varios sectores de la Región

La intensa ola de calor que afecta a la Región desde el pasado martes de a poco comienza a perder terreno por una fuerte tormenta que desató alrededor de las 20.00 de este viernes y que, según las proyecciones del Servicio Meteorológico Nacional, traerá aparejada un marcado descenso en la temperatura.

Apenas comenzó la tormenta, vecinos de distintos sectores de la Región se comunicaron con eldia.com a través de Whatsapp para brindar reportes sobre anegamientos, cortes de luz, árboles caídos y roturas en viviendas e infraestructura urbana provocadas por el granizo.

Desde Olmos, City Bell, Tolosa, Gonnet, Savoia, Los Hornos, Ringuelet, Villa Argüello y Hernandez, vecinos indicaron que el servicio eléctrico se encuentra interrumpido.

En tanto desde Gonnet reportaron roturas en vidrios de vehículos a causa de los cascotes que en su gran mayoría tenían el tamaño de una pelota de golf.

Desde 25 y 59 reportaron un árbol que, a causa del temporal, cayó sobre tendido eléctrico.

Según indicaron desde la Dirección de Hidrometeorología de la Municipalidad de La Plata en el último parte publicado a las 20.47, se esperan "nuevas áreas de tormenta, menos intensas pero con fuertes chaparrones dispersos, entran desde el noroeste. Serán de corta duración, y avanzan hacia el este". Detallaron además que "extendemos hasta las 3 AM el NAR Amarillo por Tormentas, algunas fuertes con ráfagas y probable caída de granizo".

En tanto, desde el Municipio señalaron que "se registraron hasta el momento la caída de 32 árboles y ramas de gran porte, junto a anegamientos temporarios en algunos puntos de la ciudad".

Frente a los anegamientos precisaron que "en estos momentos todos los equipos de defensa civil están trabajando junto a espacios públicos en las zonas donde la caída de árboles está impidiendo el paso de los automóviles".

Destacaron que "los agentes de convivencia y control ciudadano están abocados a ordenar el tránsito atento a las esquinas más transitadas donde la interrupción de la luz ocasionó que los semáforos no funciones y complicó el regreso a casa de los vecinos".

Precisaron además que "la mayor complicación que se generó es la falta de luz que afectó también el sistema de iluminación de la vía pública de la ciudad y los semáforos".

En este marco, desde Edelap comunicaron que "la empresa se encuentra trabajando en el marco de su Plan Operativo de Emergencias para la reparación de los daños ocasionados por la tormenta de lluvia, viento y caída de granizo que se desarrolló con gran intensidad en distintos puntos de la región".

"Las abundantes precipitaciones y ráfagas de viento produjeron la caída de árboles, ramas de gran peso, cartelería y techos entre otros objetos contundentes sobre las líneas aéreas de distribución de energía eléctrica provocando interrupciones del servicio en distintos puntos de la ciudad" afirmaron.

Añadieron que "la empresa puso en marcha su Plan Operativo de Emergencia desplegando su personal y equipamiento especializado para brindar respuesta prioritaria a usuarios electrodependientes y sensibles, a atender las situaciones de potencial peligro en la vía pública y a reponer paulatinamente el servicio".

E indicaron que "el personal de EDELAP se encuentra trabajando con todos los recursos para resolver los daños en el menor tiempo posible, disponiendo de equipamiento pesado para llevar a delante las tareas en zonas de difícil acceso o que presentan anegamientos, cumpliendo con todas las medidas de seguridad. Estas tareas se llevan adelante en coordinación con la Municipalidad y sus delegaciones, Defensa Civil, Bomberos y Policía".

RECOMENDACIONES DE EDELAP

Le recordamos a los usuarios la importancia de extremar las medidas de seguridad procurando:

• No entrar en contacto con cables cortados presentes en la vía pública.

• No intentar retirar ramas que pudieron haber caído sobre las líneas eléctricas o de otros servicios.

• En caso de que ingrese agua a la vivienda, cortar la luz accionando el interruptor general.

• No circular por calles anegadas, mantenerse a resguardo en un lugar seguro.

Es importante recordar que los usuarios cuyos inmuebles se encuentren en cortes zonales no necesitan comunicarse con EDELAP ya que la interrupción está siendo detectada por nuestro Centro Operativo. Solo deben comunicarse para informar interrupciones puntuales o situaciones de potencial peligro en la vía pública a través de las siguientes vías:

• Internet (desde un celular o cualquier otro dispositivo con conexión): registrándose en la Oficina Virtual en www.edelap.com.ar o descargando la APP de su Store, con su usuario registrado ingresando a la opción Servicio Técnico.

• Telefónicamente: llamando al Centro Técnico de EDELAP - 0800 222 3335.

• Vía SMS: Enviando un mensaje con la palabra LUZ + un espacio + el Número de Identificación de Suministro (NIS que figura en las facturas debajo del logo) al 23335.

La restitución del servicio será paulatina y demandará de un arduo trabajo de las cuadrillas y de la coordinación con otros actores. La empresa mantendrá su capacidad ampliada y destinará todos los recursos necesarios para trabajar sostenidamente hasta que el último daño sea reparado y el último usuario cuente con servicio normal.