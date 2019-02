A merced del delito, en un edificio de La Loma llevan cuatro robos en un año

Todos fueron en la modalidad de escruche, pero tienen filmados a los ladrones, que se repetirían en casa caso y serían chicos

Para los moradores de un edificio de La Loma, situado en 46 entre 29 y 30, en la temporada de verano los escruches son como el calor: están a la orden del día.

El año pasado, en menos de un mes desconocidos protagonizaron dos casos de inseguridad que instalaron el temor entre quienes habitan la torre de 10 pisos.

Ambos hechos, al igual que los dos más recientes, tuvieron lugar entre enero y febrero. Todos ellos, por la madrugada.

Susana y Cecilia, dos de las vecinas que viven en el inmueble, refirieron a este diario cada uno de los casos y las medidas que decidieron tomar para intentar evitarlos o al menos aplacarlos.

“El primero fue el mes pasado. Fue unos días después de que robaran en el edificio que está enfrente. Como siempre, entraron forzando el portón y se llevaron una moto de adentro”, contó una de las mujeres.

Para alcanzar a los departamentos, “se treparon por el frente y se colaron por una ventana”, aseguró la joven.

Ese episodio motivó una reacción clave: la incorporación de cámaras de seguridad en la entrada del lugar. La situación no cambió, pero ayudó a identificar a los autores y a confirmar la sospecha de las víctimas de que se trataba de los mismos ladrones.

Unas semanas más tarde, el objetivo fue la bicicletería que se emplaza en uno de los locales de la base del edificio. Allí irrumpieron a las 6.20 de la mañana y, tras romper la puerta principal, sustrajeron bicicletas y otros elementos de valor.

Esa vez, con los dispositivos de seguridad ya instalados, se encontraron con una curiosidad: uno de los delincuentes llevaba puesta una mochila amarilla, la misma que había desaparecido en el atraco a la edificación de la cuadra opuesta.

La impunidad con la que se manejaban los sospechosos era “increíble”.

“Ahí nos dimos cuenta de que se trataba siempre de los mismos chicos. Por lo que se ve, son todos menores”, señaló Susana.

La semana pasada ocurrió el tercer percance. Esta vez minutos después de las cuatro de la madrugada.

Sin embargo, en esta oportunidad hubo algo distinto, según reveló Susana. “Unos días antes hicieron un trabajo de ‘logística’, porque los vimos tantear las aberturas, miraron hacia el interior y se terminaron yendo sin robar nada”, explicó.

A las 48 horas volvieron, nuevamente por la madrugada. Probaron forzar la cerradura del negocio al que ya habían desvalijado el mes anterior, mas los detuvo la alarma y debieron huir sin poder concretar el robo. Lejos de frustrarse, el grupo se preparó para probar de nuevo.

El miércoles pasado, a las 3.20, llegaron los cinco. Tres se quedaron haciendo de “campana”, apoyados en una columna de la entrada del edificio.

En tanto, los dos restantes marcharon decididos hasta el portón de la cochera, con un objeto similar a un destornillador en la mano. Durante algunos minutos “trabajaron” en la cerradura, pero no consiguieron abrirla. Después usaron una barreta y tampoco lo lograron.

Entonces sí, con algo de desilusión, se dieron por vencidos.

reunión para “ver qué hacer”

Ese último ataque hizo que los propietarios e inquilinos volvieran a tomar cartas en el asunto.

Hicieron varias denuncias y aportaron las imágenes de los últimos tres hechos, en los que se aprecia con definición los rostros de cada uno de los involucrados.

“La policía ya tiene todas las imágenes, ahora estamos esperando a que actúen”, manifestó Susana.

En ese sentido, indicaron que se realizó una reunión de consorcio para hablar sobre el tema y “ver qué se puede hacer”.

No obstante, aclaran, estos episodios de inseguridad no se producen solamente en ese lugar, si no que es un problema mucho más amplio.

Para Susana, “es una zona en la que están robando mucho. En 28 y 43 vaciaron un departamento, y cada tanto se escuchan noticias similares”.

Por ahora los chicos están libres, y los vecinos esperan que vuelvan a aparecer “de un momento a otro”.

A pesar de los sucesivos hechos en la cuadra, aseguran que “hay incidentes en todo el barrio”