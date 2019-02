Hermanos, parejas e hijo: cayó por robo y aprietes una familia temida en Los Hornos

Los acusan por amenazas y golpes a un gomero que los denunció por un atraco de hace 3 meses. Según la Policía, tienen varias causas

| Publicado en Edición Impresa

“Están indicados en varias causas pero nunca los pudieron meter presos porque el barrio les tiene miedo”. Hasta ayer.

Los cuatro hermanos, más el concubino de una de las mujeres de ese clan y la concubina de otro integrante, fueron detenidos en lo que analizó un investigador de la zona oeste de la Ciudad como una especie de caída de una dinastía sin más mérito que el juego a fondo contra sus propios vecinos.

El particular caso tuvo como epicentro una gomería situada en 54 entre 148 y 149, Los Hornos. El 15 de noviembre, el dueño del comercio denunció que los 3 varones y las 3 mujeres detenidas en 4 allanamientos durante la madrugada, primero lo golpearon y después se llevaron herramientas.

En rigor, todo había empezado antes y la causa se disparó cuando el comerciante dio su testimonio en un expediente anexa al robo que había sufrido: “El denunciante salió de testigo en otra actuación donde imputan a uno de los hermanos andar ofreciendo las cosas robadas en la investigación del robo a la gomería. Por esa razón, una de estas personas tuvo un allanamiento en su casa y luego, con toda la familia, tomó represalias contra el testigo” y víctima del primer hecho.

Las tareas de investigación, con la denuncia del gomero, dieron lugar a cuatro allanamientos en domicilios de Los Hornos y San Carlos.

Solo uno de los puntos está situado cerca de la gomería. A la vuelta, en 148 entre 54 y 56 vive uno de los hermanos “temibles” en la zona. El resto se reparte en viviendas situadas en la calle 38 y 148, en 522 entre 154 y 155 y 64 entre 166 y 157.

Sin embargo, parece que siempre estaban cerca de la zona que parece atraerles, acaso por cuestiones de la historia familiar.

La víctima del robo, de 25 años, avanzó y así cayeron los cuatro hermanos: dos mujeres de 31 y 34 años, y dos varones de 24 y 26. También las parejas: una mujer de 25 y un hombre de 34.

Según contó uno de los investigadores, tras los procedimientos realizados por efectivos de la comisaría tercera de Los Hornos, ahora todos deberán responder en una causa por los delitos de robo agravado por ser cometido en poblado y en banda.

No estaba claro ayer sí, como indicó la fuente, la familia deberá responder ahora por otros episodios que se le achacan e incluso su detención por dar lugar a nuevas presentaciones.

“Son gente conflictiva, que siempre ha tenido problemas y es muy probable que aparezcan denuncias y actuaciones en la comisaría tercera y en la subcomisaría de La Unión, que tiene jurisdicción donde viven algunos”, dijo el detective.

La particular familia tiene historial dentro del mundo del delito siempre asociado a los propios vecinos de la zona de Los Hornos, la localidad del domicilio registrado de uno de los hermanos.

Según la fuente, los varones son violentos y no están solos: “a los muchachos se les teme y eso les permitió no caer en varias causas donde las víctimas no denuncian. Algo parecido sucede con sus dos hermanas. Son las más patoteras. Cuando acusaban al hijo de una de ellas por los robos que cometía ellas iban a defenderlo y patotear a los testigos y denunciantes”, recordó un jefe policial de la zona oeste.

HIJO CON 42 CAUSAS

El adolescente en cuestión cumplió 18 años hace pocos meses. Se enteraron en la familia y también en el mundo policial y judicial. Apenas llegado a la mayoría de edad fue detenido en una causa por robo agravado, pero venía con un impactante historial de delitos en los que había sido involucrado como menor: en total 42 causas se le habían abierto entonces en las que se investigaban robos, en su mayoría.

El historial de los hostigamientos en el vecindario y los robos no denunciados comenzó a ventilarse ayer, luego de que los policías cumplieran con las detenciones solicitadas por el fiscal en turno, Juan Cruz Condomí Alcorta.

En las próximas horas los seis serán citados para prestar declaración indagatoria ante la UFI N°16. Según se indicó, los tres hombres podrán responder en la comisaría de Los Hornos y las mujeres en la de Villa Elisa.