Everton rescató un empate en Campana y encabeza el Grupo 5 del Torneo Regional Amateur

Everton quedó en lo más alto de las posiciones del Grupo 5 del Torneo Regional Federal Amateur 2019, al igualar ayer sin goles con Atlético Las Campanas, en Campana, en el cierre de la primera rueda del certamen.

El Decano, que no fue favorecido por un claro penal, no estuvo fino como en otras ocasiones, y no la pasó nada bien en el primer tiempo. Salvo la expulsión de Enzo Ramallo, en el cierre del primer capítulo, el resto quedará rápidamente en el olvido.

En la segunda mitad, Everton trató de corregir algunas falencias, pero su rendimiento estuvo lejos de lo que venía exhibiendo en los partidos anteriores.

LO SOSTUVO MARECO

Las únicas chances fueron para Atlético Las Campanas, pero en las dos ocasiones respondió con solvencia Maximiliano Mareco. De todos modos, el Decano se trajo un punto muy valioso, que lo deja solo en lo más alto de las posiciones. Cabe recordar que los dos primeros de este grupo se clasifican para los Play Off; mientras que el tercero, buscará ser uno de los mejores en esa posición para continuar en la competencia.