Mirtha: "Daría mi vida para que no vuelva el kirchnerismo”

La conductora se puso firme en cuanto a su opinión sobre las próximas elecciones

En las últimas horas, Mirtha dio su parecer respecto a las próximas elecciones presidenciales, aunque faltan varias meses para que se concreten (en agosto serán las PASO y en octubre la primera vuelta), y generó gran repercusión por sus dichos.

Durante su programa, la conductora dijo, confiada: "Yo creo que Macri va a ganar". En la mesa estaba Sergio Massa, quien le lanzó: "Yo creo que no. Yo creo que el 10 de diciembre empieza una nueva etapa en la Argentina".

Sin embargo, la Chiqui no se dejó convencer y siguió: "Ojalá ganara (por Macri). Yo lo apoyo". Y agregó: "Con tal de que no vuelva el kirchnerismo, todo. Daría mi vida para que no vuelva el kirchnerismo".

Finalmente, Mirtha reflexionó: "Yo quiero que la Argentina vuelva a ser un motor en el mundo, como lo ha sido. Como la han destruido, como la han destruido ¡Qué vergüenza! ¡Qué sinvergüenzas!" .