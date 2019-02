Vidal vuelve a la carga para actualizar en $ 20 mil millones el Fondo del Conurbano

El ministro de Economía, Hernán Lacunza, afirmó que “es una cuestión de equidad y justicia”. Un reclamo en clave electoral

Cuentan que en aquél encuentro de hace poco más de una semana en el que Mauricio Macri y María Eugenia Vidal se metieron de lleno en la discusión por el proyecto de adelantar las elecciones en territorio bonaerense, también se puso sobre la mesa el reclamo de la Provincia para que la Nación la compense en unos 20 mil millones de pesos en concepto de actualización del Fondo del Conurbano.

Luego de que finalmente la Gobernadora resolviera acceder al planteo de la Casa Rosada para que los comicios sean simultáneos, en la Provincia volvieron a la carga en busca de esos fondos. “Si no hay desdoblamiento, esos recursos son vitales”, dijeron cerca de Vidal.

Ayer, el que volvió sobre el tema y a robustecer el planteo fue el ministro de Economía, Hernán Lacunza. “Es una cuestión de equidad y justicia”, señaló.

“La principal reforma en materia fiscal de esta gestión de la gobernadora Vidal es que hemos recuperado el Fondo del Conurbano. Eso significa que la Provincia reciba $ 70.000 millones por año. El Pacto Fiscal no previó una actualización automática por inflación para 2018 porque se utilizó la tasa prevista en aquel momento que hablaba de 10% para 2018. Recién desde 2020 rige una actualización automática. Pedimos la actualización de lo que recibimos el año pasado pero ajustados con la inflación de 2018. Calculamos que nos corresponden $ 20.000 millones por ese concepto”, señaló el funcionario.

En una entrevista con un matutino porteño, a Lacunza se le preguntó que le responde al planteo su par nacional Nicolás Dujovne. “El comprende, lo entiende, pero cada uno tiene su restricción fiscal”, respondió.

“Si hacemos un contrato donde todos los números se actualizan por la inflación salvo uno, bueno, corresponde actualizarlo”, justificó.

Pero también, habló de “una cuestión de equidad y justicia. Un bonaerense recibe del Estado nacional la tercera parte de lo que va a un no bonaerense en términos de coparticipación, Fondo del Conurbano. Para el Presupuesto Nacional un bonaerense vale $ 1 y el resto de los argentinos $ 3. Con la actualización de los $ 20.000 millones, la Provincia recibiría el 23% de los recursos nacionales y genera el 38%”.

Lacunza afirmó que el Estado bonaerense no va por ese 38 por ciento. “No pido recibir el 38% porque tengo economías de escalas. En el Conurbano uno hace 10 kilómetros de ruta y atendemos a 2 millones de habitantes. En San Juan no. Pero esa diferencia no justifica el salto entre 38% y 23% que recibe la Provincia. Llevamos 22 años de atraso con el tratamiento de la ley de Coparticipación Si seguimos con este reparto, ¿qué Provincia se va a desarrollar?”.

En aquél encuentro con Macri, Vidal habría obtenido el compromiso oficial de que contará con al menos una parte de esa asistencia. Lo que no estaría definido es si parte de esa compensación será en obras que se comprometerá a ejecutar la Nación en territorio bonaerense.

En el gobierno provincial dicen que el compromiso está, más aún luego del gesto de Vidal de atar su suerte a Macri.