Arranca el juicio oral por los sobres con dinero en la Departamental

Comienza mañana, desde las 9, a cargo del Tribunal Oral 3. Siete de los acusados están presos. El caso es de abril de 2016

Entre los imputados, el ex jefe Departamental, Camerini / Archivo

La Justicia penal platense realizará desde mañana, a las 9, el juicio oral y público a ocho ex jefes policiales de nuestra ciudad, imputados en la llamada causa de los sobres con dinero en la Jefatura Departamental La Plata.

Fuentes judiciales indicaron que en el debate, que estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal III - integrado por los jueces Ernesto Domenech, Andrés Vitali y Santiago Paolini- estarán sentados en el banquillo de los acusados el ex titular de la Jefatura Departamental La Plata, comisario mayor Darío Camerini; su segundo, Rodolfo Daniel Carballo; el ex secretario de la repartición, Walter Skaramowsky, y el ex jefe de calle, oficial Ariel René Huck.

También serán juzgados el por entonces jefe de la comisaría 2° de Barrio Norte, Sebastián Velázquez; el de la seccional de Los Hornos, Sebastián Cuenca; el de Villa Elisa, Raúl Frare, y el de Tolosa, Julio Sebastián Sáenz.

Cabe señalar que todos están detenidos, menos Carballo, a quien recientemente se le otorgó el arresto domiciliario por cuestiones de salud.

En esta causa también estuvo acusado y preso el ex comisario Federico Máximo Jurado, quien fue hallado muerto en enero de 2017 en la celda que ocupaba en la Unidad Penitenciaria 9, de 10 y 76, de nuestra ciudad.

Los ocho ex jefes están procesados por el hallazgo de más de 150 mil pesos en las oficinas de 12 entre 60 y 61. El caso se descubrió el 1 de abril de 2016, cuando se encontraron, dentro de la sede de la Departamental, 36 sobres numerados que contenían en total 153.700 pesos en efectivo. Una denuncia anónima había advertido al personal de Asuntos Internos que el jefe de la Departamental recaudaba coimas que cobraban las comisarías.

En esta causa también está imputado Juan Miguel Retamozo, aunque él no fue detenido porque no se pudo hacer el peritaje caligráfico que lo vincule con los sobres. Todos perdieron su condición de policías al ser exonerados, la sanción expulsiva más severa que puede recibir cualquier empleado público bonaerense.