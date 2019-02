Encontraron, en el fondo del mar, el avión en que viajaba Emiliano Sala

El futbolista argentino está desaparecido desde el 21 de enero, cuando se perdió el contacto con la aeronave que lo transportaba

El avión en el que viajaba Emiliano Sala fue hallado ayer en el fondo del mar en el marco del operativo de búsqueda dispuesto por las autoridades oficiales y la empresa contratada por la familia del futbolista.

La oficina británica de investigación de accidentes aéreos (AAIB) anunció la noticia. Emiliano Sala esta desaparecido desde el pasado lunes 21 de enero, tras un vuelo que partió de Nantes a Cardiff.

“Puedo confirmar que fue hallado”, dijo una portavoz de la entidad. El avión monomotor había desaparecido de los radares el 21 de enero sobre el Canal de la Mancha y a una veintena de kilómetros al norte de Guernesey.

La aeronave fue hallada “destruida en el fondo del mar”. Según anunció David Earns, el investigador que fue contratado por la familia de Sala, a partir de aportes económicos externos, “los restos del avión fueron localizados temprano esta mañana (se refiere ayer y de acuerdo a la hora inglesa) por el FPV MORVEN”, la embarcación privada que formaba parte del equipo.

“Como se acordó con la Oficina de Investigación británica sobre accidentes aéreos (AAIB), el barco privado trasladó las coordenadas al público GEO OCEAN III para identificar visualmente el avión”, explicó Earns.

Sala había sido transferido del Nantes de Francia al Cardiff, de la Premier League de Inglaterra, en una suma de 17 millones de euros y viajaba a la capital galesa para unirse a los entrenamientos del equipo cuando el avión en el que viajaba, junto al piloto David Ibbotson, desapareció de los radares al cruzar el Canal de la Mancha en la noche del 21 de enero.

La AAIB anunció el pasado miércoles la aparición de restos de los asientos, “probablemente” del avión desaparecido, en una playa de la comuna francesa de Surtainville (noroeste).

El pasado 26 de enero, la familia de Emiliano Sala había anunciado que proseguiría la búsqueda para tratar de encontrarlo merced a los fondos obtenidos a través de una colecta por internet, después de que se cerraran dos días antes las operaciones de salvamento coordinadas por la Policía de Guernesey. Esta última calificó de “ínfimas” las posibilidades del encontrar con vida al futbolista.

El Morven, la embarcación que se encargó de encontrar ayer los restos del avión en que viajaba Emiliano Saka, fue construido en 1983 pero cuenta con equipos de última tecnología de navegación, levantamiento y comunicaciones para realizar rastrillajes submarinos. La embarcación tiene casi 20 metros de longitud, dos radares, un sonar de barrido y sensor de movimiento.

Para emprender la búsqueda de Sala, que duró casi tres horas, el barco llevó a bordo ocho balsas, trajes de inmersión y chalecos salvavidas.

La tripulación altamente experimentada brinda apoyo total a clientes, topógrafos y científicos durante estudios geofísicos y de otro tipo en aguas tanto del Reino Unido como de Europa.

Con solo un par de horas de trabajo, la tripulación del Morven halló la aeronave en la que viajaba Sala junto a Ibbotson en las profundidades del Canal de la Mancha a casi 40km de la isla de Guernsey.

A cargo del operativo estuvieron el oceanógrafo David Mearns y otras siete personas, que a las 3 de la mañana del domingo (hora de Inglaterra) partieron hacia el Norte en busca de los restos

“UN MAL SUEÑO”

Por su parte, el padre del futbolista Emiliano Sala afirmó, al enterarse del hallazgo del avión que transportaba a su hijo, que se trataba de “un mal sueño”.

“No lo puedo creer, estoy desesperado”, dijo Horacio Sala desde la localidad de Progreso, provincia de Santa Fe, donde reside, en diálogo con un canal de cable.

El padre del delantero recibió la noticia al aire y se mostró afectado y con la voz entrecortada.

Explicó que no tenía contacto con su familia que está en Nantes y agregó: “Me comunico todos los días con ellos pero, como no tengo WhatsApp, cuesta llamarlos o que me llamen. Me decían que pasaban los días y no había noticias de Emiliano ni del avión”.

En tanto, L’Equipe publicó un mail revelador en torno a la transferencia del argentino del Nantes al Cardiff City. El popular diario francés dio a conocer el mensaje con el que se habría presentado Willie McKay, quien ofició de intermediario en el pase y quien junto a su hijo contrató el avión que perdió contacto en el Canal de la Mancha.

“No hay sentimientos, solo estamos haciendo negocios”, reconoce. En el correo que habría sido enviado a la casilla de Emiliano Sala, el empresario escocés que se puso al frente de la negociación desde el inicio admite las mentiras y los manejos oscuros que se dieron en torno a la transferencia del delantero.

“Emiliano, mi nombre es Willie McKay. No estamos interesados en sus pertenencias personales, finanzas, vacaciones, niñeras, no es nuestro problema. Permítanos presentarle la forma en que operamos y cómo llegamos a esta saga de Cardiff City. Trabajamos para clubes en Francia y para jugadores que quieren ser transferidos a Inglaterra (…) En lo que a usted respecta, hemos hablado con todos los clubes, incluidos Manchester, Chelsea, Liverpool. Creemos que podrías terminar en esos clubes”, arranca el mensaje.