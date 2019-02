Hacienda colocó Letras del Tesoro en dólares por US$ 1.100 millones

El Ministerio de Hacienda colocó hoy US$ 1.100 millones en Letras del Tesoro en dólares, a una tasa del 4,5 % y con vencimiento el 13 de septiembre, a través de una licitación.

La cartera que dirige Nicolás Dujovne informó a través de un comunicado de prensa que recibieron 7.970 órdenes por US$ 1.139 millones, y se aplicó un factor de prorrateo de 96,54 %.

Esta resultó la tercera licitación de estos títulos en donde el interés inversor quedó reflejado en los US$ 950 millones obtenidos a comienzo de año, otros US$ 1.050 millones a finales de enero, y ahora US$ 1.100 millones. Mañana, Hacienda licitará Bonos del Tesoro Nacional con ajuste por CER (inflación) más una tasa del 2,25%, con vencimiento en 2020.

La recepción de ofertas para adquirir los Boncer 2020 comenzará a las 10 y finalizará a las 15 de mañana. Dujovne destacó este fin de semana que los programas monetario y fiscal para este año "han despejado las dudas que tenían muchos inversores sobre Argentina".

En declaraciones al diario La Nación, Dujovne recordó también que "hace unos meses había preocupación por el (pago de la deuda) del 2019, después por el 2020, y después por el 2021". El titular de Hacienda destacó que durante la última semana de enero "hemos colocado deuda en pesos a 18 meses, que ya pasa el calendario electoral.

Y en la medida que seguimos haciendo eso están, por un lado, mejorando el perfil de la deuda argentina, que tenía mucha concentración en moneda extranjera, y por el otro lado achicando nuestro programa financiero de este año".

La licitación de los Boncer 2020 tendrá un tramo competitivo en el que los precios deberán expresarse por cada $ 1.000 de valor nominal original con dos decimales, mientras que en el tramo no competitivo deberán consignar únicamente el monto a suscribir.

Estos títulos se reajustan por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) informado por el BCRA, al que se le agrega una tasa del 2,25% nominal anual, pagaderos semestralmente.