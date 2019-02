Sube el volumen de la discusión interna en el peronismo federal

El espacio alternativo a Cambiemos y el kirchnerismo lanzó la campaña en Mar del Plata. Urtubey se fue antes

| Publicado en Edición Impresa

Por MARIANO SPEZZAPRIA

@mnspezzapria

A priori la reunión fue organizada para consolidar un espacio político que se presenta como una “alternativa” frente al Gobierno y al kirchnerismo. Y si bien el acto formal se realizó en pos de ese objetivo, en torno al encuentro que tuvo lugar en Mar del Plata se registró ayer una inocultable discusión interna sobre un eventual acercamiento del peronismo federal a Cristina Kirchner.

Ese debate parece haberse disparado como consecuencia de la decisión de Cambiemos de no desdoblar la elección en la provincia de Buenos Aires, que en los hechos revitalizó las acciones políticas de la ex presidenta, quien concentra su apoyo en el territorio bonaerense. Ese efecto, deseado por el oficialismo, perjudicó a su vez al peronismo federal, que ingresó en un cabildeo.

Las posturas quedaron bien diferenciadas en la previa del acto de ayer, que se realizó en un complejo ubicado frente a Playa Grande. A tal punto, que el senador Miguel Angel Pichetto –uno de los fundadores del espacio junto a Sergio Massa y los gobernadores Juan Manuel Urtubey y Juan Schiaretti- advirtió que dejará Alternativa Federal si se intenta una alianza con Cristina.

“No hay ninguna posibilidad de un encuentro de estos dos espacios”, sentenció Pichetto, pero por las dudas insistió: “Si eso ocurre, yo me voy porque no tengo ningún interés”. Casi al mismo tiempo, Urtubey –que sigue la misma línea- dejaba Mar del Plata para regresar a Salta, lo que despertó especulaciones pero se explicó que debió hacerlo a causa de un alerta de inundaciones.

Por su parte, Massa se mostró menos taxativo. “No sé qué va a hacer la ex presidenta: hace 9 años que no hablo con ella”, sostuvo en principio, aunque luego agregó: “Hay que tener la generosidad de encontrar en el otro las ideas que nos permitan avanzar, no seguir en esta trampa de peleas de vanidades”. Massa pareció así jugar con la idea de seducir al electorado más afín al kirchnerismo.

Pero más tarde, la diputada Graciela Camaño –presidenta de bloque del Frente Renovador- salió a aclarar que “hay dirigentes que se dedican a comentar a Massa y lo interpretan como ellos quieren”, al tiempo que negó que haya “ninguna cosa extraña” respecto de un acercamiento a Cristina Kirchner. Sin embargo, su colega José de Mendiguren pidió que haya una PASO unificada.

En este contexto, el acto fue protagonizado por Massa, Schiaretti y Pichetto. Con ellos estuvieron los gobernadores Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Sergio Casas (La Rioja), Hugo Passalacqua (Misiones) y Mariano Arcioni (Chubut), aunque no fueron de la partida Juan Manzur (Tucumán), Domingo Peppo (Chaco), Rosana Bertone (Tierra del Fuego) ni Gustavo Bordet (Entre Ríos).

Manzur, incluso, difundió un documento del PJ tucumano en el que reclamó directamente un acuerdo con Cristina Kirchner. Para contrarrestar esas ausencias, los organizadores exhibieron mensajes de apoyo –en formato de video- de Roberto Lavagna, Margarita Stolbizer, Peppo y Bordet. Con todo, hubo una coincidencia generalizada: el “fracaso económico” de Cambiemos.