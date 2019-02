Uno de los grandes astrónomos del mundo admitió que cree en ovnis

| Publicado en Edición Impresa

Aunque consciente de los comentarios mordaces que suscitaría entre algunos colegas, Abraham Loeb, el director del Instituto de Astronomía de la Universidad de Harvard y uno de los astrónomos vivos con mayor prestigio a nivel mundial, no se privó de reconocer abiertamente que cree en la presencia de OVNIS en nuestro sistema solar.

Para Loeb, que tienen 57 años y lleva más de treinta dando clase en algunas de las mejores universidades, los humanos no sólo no estamos solos en el universo, sino que “es muy probable que en estos momentos una nave espacial o parte de ella pueda estar volando más allá de la órbita de Júpiter”, reconoció el científico en una entrevista con The Washington Post.

El convencimiento de Loeb sobre la existencia de OVNIS comenzó a fines de 2017, cuando astrónomos de Hawai detectaron un objeto interestelar muy veloz y brillante y llegaron a la conclusión de que sólo podía proceder de una estrella en fusión. Aunque la mayoría de los científicos cree que se trata de un asteroide, Loeb y su colega Shmuel Bialy publicaron un artículo en el Astrophysical Journal, en el que afirmaban que este objeto se mueve demasiado rápido para ser una roca inerte, y que se aleja del Sol como si algo lo estuviera empujando desde atrás.

Las reacciones de sus colegas, muchos de los cuales no dudaron en descalificarlo públicamente, no se hicieron esperar. No obstante ello Loeb asegura no tener miedo de las cargadas y problemas que su peculiar visión del universo podrían causarle como investigador.