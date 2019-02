Un sector del PJ acordó con Cambiemos y una mujer del PRO presidirá el Concejo

Ileana Cid reemplazó a Ponce y la vicepresidencia primera sigue en manos del peronismo pero quedó para Fabián Lugli

En una dura pulseada por el recambio de autoridades en el Concejo Deliberante, el intendente, Julio Garro, acordó ayer con el massismo y un sector del PJ la elección de su ladera Ileana Cid como presidenta del cuerpo. Pero la sucesión del ex titular Fernando Ponce motivó también una nueva votación de la vicepresidencia primera, que estaba en manos de la peronista Lorena Riesgo y ahora quedó para su par, de un sector del la oposición dialoguista, Fabián Lugli.

Durante una sesión corta pero tensa, Ileana Cid, que hasta ahora se había desempeñado como secretaria de Planeamiento local, puso fin a su licencia de concejal al asumir su banca y ser votada para presidir el Concejo local hasta diciembre próximo. La respaldaron 18 votos que prestaron el bloque de Cambiemos, el massismo, el GEN, el bloque Justicialista y el FpV-PJ, en tanto que Unidad Ciudadana se abstuvo.

Sin embargo, sorpresivamente también se modificó la vicepresidencia primera del cuerpo, que estaba en manos de Lorena Riesgo (FpV-PJ y ahora quedó para el titular del bloque Justicialista, Fabián Lugli.

El cambio se dio tras una ofensiva opositora que impulsaba como presidente al sindicalista Pedro Borgini y que motivó el viernes pasado un encuentro de once ediles de distintos bloques peronistas. Sin embargo, la búsqueda de ese consenso -para cuyo objetivo se requerían 13 votos- no prosperó. Los massistas Virginia Rodríguez y Luciano Sanguinetti, el margarito Gastón Crespo y el camionero Miguel Forte no sólo decidieron ayer votar a Cid sino que acompañaron la elección de Lugli para vicepresidente, el que, junto con Cambiemos, logró una mayoría de 16 votos. En tanto, los seis ediles que sumaron los bloques de Unidad Ciudadana y el FpV-PJ propusieron al alakista Norberto “Chucho” Gómez.

La falta de acompañamiento a la movida que redundó en la elección de Lugli tuvo una casi inmediata repercusión. El edil fue acusado por sus pares del FpV-PJ de “romper el acuerdo opositor a cambio de la vicepresidencia” acordada con Garro.

Riesgo y Borgini reunían ayer firmas para dirigir una carta al titular del PJ bonaerense, Fernando Gray, con el objetivo de que el partido “evalúe la actuación del concejal”, luego de afirmar que Lugli propició el quórum “a cambio” de los votos oficialistas y le endilgó a esa actitud “la pérdida de la chance de obtener la presidencia del Concejo”.

En tanto, desde el oficialismo indicaron que Cambiemos “sólo impulsaba el cambio en la presidencia de Ponce por Cid” sin intención de modificar el resto de los acuerdos políticos, como finalmente ocurrió.

Como viene publicando este diario, la sesión especial fue convocada luego de que Fernando Ponce fuese desplazado de la presidencia por el Intendente y solicitara una licencia hasta el 9 de diciembre próximo, cuando finaliza su mandato.

Teñido por un clima enrarecido, el cónclave se desarrolló con la ausencia de la radical disidente Florencia Rollié, que el día anterior había cuestionado la legalidad del procedimiento, y de la concejal kirchnerista Victoria Tolosa Paz, que acusó un viaje al sur.

También dio pie a la asunción de la banca de la ex jefa de Gabinete Natalia Vallejos, quien había sido desplazada por Garro hace un año y que ahora decidió continuar su mandato como concejal, no sin generar una importante inquietud dentro del bloque de Cambiemos.