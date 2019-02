El Lobo va por una nueva alegría en Liga Argentina cuando reciba a Petrolero

| Publicado en Edición Impresa

Luego de la buena victoria conseguida el lunes ante Parque Sur por 97-89, Gimnasia volverá a ver acción hoy mismo, por una nueva fecha de la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquet. Y es que, desde las 21:30, llegará al Polideportivo de calle 4 Petrolero de Plaza Huincul, rival con el que el Lobo se verá las caras por primera vez en la actual temporada.

El conjunto de Neuquén, con récord de cuatro victorias y cinco derrotas, arrastra una reciente caída ante el sólido puntero Platense por 84-77. Sin embargo, antes de eso, los de Brun habían hecho valer su condición de local para derrotar a Estudiantes de Olavarría, otro de los que quiere dar pelea arriba. Es por eso que al Víctor Nethol llega un rival de juste para un equipo de Tartaglia que buscará, de una vez por todas, hilvanar triunfos consecutivos para alejarse del lote del fondo y meterse de lleno en la pelea por los playoff.

“SE CONOCEN BIEN Y SE APOYAN MUCHO EN SUS EXTRANJEROS”

Así analizó al rival de turno Matías Sesto, escolta Tripero. “Por lo que vimos, son un equipo que se conoce bien y basa el juego en sus extranjeros”, expresó el oriundo de Olavarría. “Thomas está teniendo una gran temporada y creo que es el jugador a defender. Después, no son un equipo largo, sus titulares están mucho tiempo en cancha y no tienen tanta rotación. Deberíamos desgastarlos por ese lado”, sostuvo el ex Atenas.

Seguidamente, quien fuera campeón con Peñarol de la Liga Nacional como juvenil allá por 2010, se refirió al presente de los dirigidos por Tartaglia.

“Como equipo estamos muy bien. Sabemos que estamos haciendo bien las cosas y jugando buen básquet”, expresó. “Más allá de haber perdido partidos en las últimas jugadas o también algunos que teníamos controlados, somos conscientes de que, si seguimos así, los resultados se nos van a dar. Solo nos falta tener la madurez suficiente en los últimos minutos de juego, que en definitiva son los más importantes. Ganar de visitante es nuestra cuenta pendiente, pero sé que se nos va a dar”, finalizó el escolta que dio el salto desde el Torneo Provincial a la Liga Argentina.