El spot de campaña de Moreno: corriendo bajo la lluvia recomienda "apretar los dientes"

“Ahora hay que apretar los dientes y aguantar, no tienen que aflojar porque ya falta poco para dar vuelta la página”. Esa es una de las frases que se le escucha decir al ex secretario de Comercio del kirchnerismo Guillermo Moreno en un spot de campaña que lanzó en las últimas horas y que se convirtió en uno de los temas más comentados en las redes.

Pero sus dichos y su deseo de ser candidato a presidente no fue lo que sorprendió a los internautas si no la puesta en escena del ex funcionario. En el clip se lo ve corriendo bajo la lluvia con ropa deportiva mientras se escucha su voz en off ofreciendo un mensaje a los empresarios.

Al conocerse el spot, las críticas no tardaron en llegar. Uno de los que cuestionó el video fue el diputado nacional Martín Lousteau. “Es escalofriante escucharlo”, dijo.