"¿Qué hacían los responsables cuando cayó en la pileta?", se pregunta el papá de Lucas

Min Lin habló con EL DIA y dice que tiene “varias preguntas” para hacerles a los responsables de la escuela

Min Lin atraviesa el peor momento de su vida pero a ese dolor que le brota desde bien adentro quiere transformarlo en fuerzas para pelear por saber cómo falleció Lucas en la pileta del Colegio Lincoln, el pasado martes.

En una entrevista exclusiva con EL DIA, el padre del nene de 5 años fallecido asegura que "necesito un juicio justo, saber la verdad y castigo severo a los culpables”.

Y agregó: “Me gustaría tener enfrente a las autoridades del colegio para saber por qué tomaron gente que no está capacitada. También me gustaría tener enfrente al guardavidas y a la profesora. Lo primero que les preguntaría sería ¿por qué, cuando salieron todos, Lucas estaba adentro de la pileta? ¿Por qué no dejaron la pileta cerrada?. Si hay dos entradas, ¿por qué no las dejaron cerradas si habían salido? ¿Qué es lo que estaban haciendo en ese momento?. Es algo que no puedo entender”.

