Guillermo Moreno y un insólito spot de campaña corriendo bajo la lluvia

El ex secretario de Comercio del kirchnerismo Guillermo Moreno está cada día más convencido de su candidatura presidencial. Y por eso, ya se mueve como un competidor de cara a octubre. En ese marco, decidió adelantarse al resto con un spot de campaña que generó una ola de comentarios y críticas en las redes sociales. En la pieza de campaña, Moreno aparece corriendo en ropa deportiva bajo la lluvia. En off, su voz da un mensaje a los empresarios. “Ahora hay que apretar los dientes y aguantar, no tienen que aflojar porque ya falta poco para dar vuelta la página”, dice. “Este es el momento para empezar a pensar cómo va a ser un gobierno peronista”, agrega. Al conocerse el spot, las críticas no tardaron en llegar. Uno de los que cuestionó el video fue el diputado nacional Martín Lousteau. “Es escalofriante escucharlo”, dijo.