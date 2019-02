Mientras se multiplica el malestar por el agua, dan luz verde a la suba del 38%

El gobierno provincial autorizó a Absa a comenzar a cobrar, a partir del próximo período de facturación, el aumento por el servicio de agua potable y cloacas. En los barrios las deficiencias no dan tregua y crece la bronca vecinal

Al trauma que significa para miles de vecinos atravesar las sofocantes temperaturas del verano con las canillas secas o apenas con un “hilo” de agua, se sumó ayer la noticia de que el gobierno bonaerense le dio luz verde a un nuevo aumento a la tarifa por el servicio que brinda Absa. Ese combo hizo que estallara la bronca y la indignación de los usuarios, que, según resaltan, no sólo tienen que pagar por un servicio que no les brindan, sino que encima se lo cobran cada vez más caro.

El incremento será, como estaba previsto, del 38%, tal como se había solicitado en la audiencia pública. Ni los reclamos de las asociaciones de consumidores ni las presentaciones judiciales pudieron frenarlo y estará vigente a partir del próximo período de facturación. De esta manera, Absa aplicará la suba en 52 municipios de la provincia de Buenos Aires en los que presta servicio, de acuerdo a un decreto publicado en el Boletín Oficial, y que lleva la firma de la gobernadora María Eugenia Vidal y el ministro de Infraestructura provincial, Roberto Gigante.

El aumento será similar para aquellos usuarios con o sin medidor. Como se sabe, en nuestra región la mayoría de los domicilios no cuenta con medidor, por lo que la forma de cobro se establece en base a la valuación fiscal inmobiliaria. Según se desprende del Boletín Oficial, se tomará como base la valuación 2017.

los motivos

Vincularon el aumento a la inflación y los costos operativos. En los considerandos, se consignó que Absa “indica en su presentación que correspondería ponderarse el incremento en los costos de energía eléctrica, insumos químicos –cuyo valor se fija en moneda extranjera-, remuneraciones y cargas sociales del personal (paritarias), entre otras cuestiones para resolver su solicitud” de aumento de tarifas.

Además, mencionó “la necesidad de mantener el plan de sostenimiento (de aguas y cloacas) a los efectos de asegurar la continuidad del servicio público a su cargo”.

Durante la audiencia pública que se realizó a principios de enero en nuestra ciudad, Raffaele Sardella, presidente de la prestataria, explicó que la suba de tarifas “se debe al incrementos de los costos durante el último año”.

“La actualización de las tarifas se solicita para mantener el equilibrio económico, financiero y operativo alcanzado”, agregó.

“Acá hay muchos jubilados y no podemos estar sin agua con semejante calor. Nadie nos escucha”

Carmen Cassinelli, El Dique

“Los cortes son reiterados. Pero desde anoche no tenemos agua para tomar, ni siquiera para lavarnos la cara”

Carlos Himm, La Loma

“Todos los veranos pasa lo mismo, pero hoy estamos sin una gota de agua. Hay que bañarse con un tarrito, es grave”

Andrea Sillamoni, La Loma

En esa oportunidad también anunció que el primer fin de semana de enero se pondría en marcha el Acueducto Norte, pero su habilitación sigue “stand by”, después de que durante las pruebas se detectaran varias rajaduras.

CALVARIO EN LOS BARRIOS

La aprobación del aumento impactó en el ánimo de los vecinos, sobre todo de aquellos que, pese a pagar por el, carecen del servicio. Y muchos se comunicaron con EL DIA para dar cuenta de las complicaciones a las que se vienen enfrentando.

Desde La Loma, por caso, indicaron “que no tenemos agua ni para lavarnos la cara”. “Acá los cortes son reiterados. Pero desde anoche no tenemos agua para tomar y menos para bañarnos, ni siquiera para lavarnos la cara”, se quejó Carlos Himm, vecino de 27 entre 42 y 43.

Según dijo, “somos varios vecinos que estamos en la misma situación. Encima yo pagaba una boleta de $1.200 y ahora con el nuevo aumento voy a pagar cerca de 2 mil pesos. Un desastre”.

Himm recordó que “yo construí la casa en 1968 y ese mismo año pusieron los caños en la mano de enfrente, por lo que los vecinos estamos conectados con todos cruces por debajo de la calle. Desde entonces no hubo ningún cambio de la cañería, que va a cumplir 51 años”.

Por otro lado, desde el barrio El Dique de Ensenada se comunicaron con EL DIA para dar cuenta que hace 4 semanas “no tenemos una gota de agua”.

Según relató Carmen Cassinelli, “acá hay muchos jubilados y no podemos estar sin agua. Es una locura en medio de semejante calor. Nadie nos escucha”.

Y algo similar ocurre en City Bell, en la zona de 24 entre 476 y 477, donde están sin agua desde hace más de dos días.

“Todos los veranos pasa lo mismo, pero hoy estamos sin una gota de agua”, se quejó Andrea Sillamoni, una de las vecinas afectadas por la falta de suministro.

“Ayer me tuve que bañar con un tarrito. Esto ya es grave”, comentó molesta, no sin razón, porque además desde Absa “recién ayer nos dijeron que es por un problema por falta de suministro eléctrico pero no lo solucionan”.

Y como si fuera poco “en la delegación nos dicen que tienen pocos reclamos, como si no fuera suficiente para que hicieran algo”.

sin suministro por una rotura

No la pasan mucho mejor en el barrio de 94 entre 1 y 3 de Villa Elvira. Así lo relató Brenda, una vecina que se comunicó a través del WhatsApp de EL DIA para dar cuenta de que no tienen agua. Según contó, “ayer la gente de la Municipalidad pasó a limpiar las zanjas y rompió el caño maestro de agua. Taparon y se fueron pero nos dejaron sin agua y hay muchas criaturas”.

