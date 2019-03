EN VIVO.- Garro abre las sesiones ordinarias del Concejo

El intendente de La Plata Julio Garro brinda el discurso de la apertura de sesiones ordinarias en el Concejo Deliberante, en el cual repasa la gestión realizada en los últimos tres años de su gobierno, principalmente en lo que refiere a obras hidráulicas y viales.

Asimismo pedirá al Concejo enfocar la agenda legislativa en la regulación de los servicios públicos en una ciudad que padece temporales de la envergadura de la del viernes pasado.

Las frases más salientes del discurso del jefe comunal platense:

* "Muchas cosas cambiaron desde que los platenses decidimos se protagonistas de una nueva historia. Entendimos que el Futuro está en nuestras manos y es posible terminar con el relato de fantasía que nos llenó de frustraciones".

* "Teníamos que desenmascarar a quienes frenaron el desarrollo de la Ciudad durante muchísimos años".

* "Cuando nos decían que el país crecía, la realidad es que crecían las villas miseria y las obras abandonadas. Lo que se multiplicaron fueron los barrios vulnerables, las inundaciones, la coima y el atraso. Así recibimos la Ciudad: en ruinas".

* "A eso, nosotros le antepusimos trabajo, transparencia y esperanza. Gobernando de cara a los vecinos. Diciendo la verdad por más que resulte dolorosa. Cueste lo que cueste y caiga quien caiga".

* "Hicimos las obras hidráulicas con las que nos habíamos comprometido. Hicimos caminos, cambiamos la iluminación e impulsamos un sistema público de emergencias médicas para todos los platenses, el SAME".

* "No estamos solos. Trabajando con el Presidente y la Gobernadora, logramos terminar la obra hidráulica más importante de La Plata, y una de las más importantes de toda la Provincia: la canalización del arroyo El Gato, luego de años de promesas incumplidas".

* "Todo este esfuerzo no habría tenido sentido si de nuestro lado, no hubiéramos puesto lo que teníamos que poner: trabajo y reglas claras para hacer las obras complementarias. Desagües, canales y aliviadores, con recursos cien por ciento platenses".

* "Son obras que nunca antes se habían hecho, porque no se veían, porque no generaban votos. Nosotros hicimos esas obras que van por debajo de la tierra y no se ven. No importa que no se vean. Lo que importa es que son para siempre".

* "Los platenses sufrimos 20 inundaciones graves desde la fundación de la Ciudad. Sería irresponsable decir que nunca más nos vamos a inundar en un contexto de cambio climático, cuando cada vez llueve más en menos tiempo".

* "Pero algo es seguro. En tres años hicimos las obras más necesarias y logramos construir un Estado presente. Ahora la Ciudad está mejor preparada para la emergencia y cuenta con recursos técnicos y profesionales para asistir a los vecinos".

* "Dimos un salto histórico y pasamos del abandono a la presencia. Equipamos los centros de Atención Primaria de Salud y creamos el primer Centro Integral de Atención de la Mujer. Lanzamos el SAME platense, una promesa de campaña, una prioridad de la gestión y un sueño de todos".

* "Detrás de los 30 mil casos atendidos, y de las 1240 personas que encuentran asistencia en la calle mes a mes, hay una certeza: los vecinos de La Plata nunca más vamos a estar solos".