El Pincha visita a la Academia y Unión hace lo propio con River

Desde las 21, y en el marco de una nueva jornada del Torneo Federal, los equipos de la ciudad irán por un triunfo tranquilizador

Luego del cruce entre ambos, que terminó con victoria pincharrata por 95-89, los representantes platenses vuelven al ruedo en la División Metropolitana del tercer escalón nacional del deporte de la naranja.

Unión Vecinal no la tendrá nada fácil en su visita a Núñez. El equipo de Navazo deberá medirse con River desde las 21. Con caras conocidas del otro lado, como el ex Amarillo, Bruno y el ex Pincha, Cejas, el Vecinal tendrá que mostrarse muy sólido en su costado y encontrar otras vías de gol a las ya conocidas aportadas por García y Álvarez, los más regulares en cuanto al goleo.

Estudiantes, por su parte, tampoco tendrá una parada sencilla. Luego del buen triunfo de local, los de López viajan a Avellaneda a enfrentarse al duro Racing, quien ya derrotó al Pincha en La Plata, por un claro 97-67. Si el albirrojo pretende tener chances, deberá evitar los baches y proponer un juego cerrado para llegar al final con posibilidades.

EL GRIEGO Y EL TENSE, POR EL PASE

Por los playoff de reubicación del Provincial, tanto Atenas como Platense buscarán cerrar sus series.

El Griego hará de local, desde las 21.30, frente a Ciudad de Saladillo, mientras que el Tense viajará a Junín para medirse ante Los Indios.