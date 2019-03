Kyrgios, el “chico malo” del tenis, protagonizó otro show

Esta vez, Rafa Nadal fue su “víctima”. El australiano se impuso en el Abierto Mexicano de tenis. Declaraciones cruzadas.

Nick Kyrgios es el “chico malo” del actual circuito de profesional. El joven tenista australiano (23 años) volvió a mostrar su excentricidad, que roza con la falta de respecto hacia el rival que tiene enfrente y hasta como en el mismo público. Inclusive fue sancionado por la ATP con costosas multas, debido a su conducta, pero no entra en razón.

Esta vez, Kyrgios hizo su “show” en el Abierto Mexicano (ATP 500 de Acapulco) en los octavos de final, donde eliminó al campeón vigente y número dos del mundo, Rafael Nadal 3-6, 7-6 (2) y 7-6 (6), en un partido que se extendió por espacio de tres horas y tres minutos.

Nadie duda que es un talento puro, pero también un provocador nato. El propio Nadal reconoció que le ganó bien, pero tampoco disimuló su bronca sobre el proceder de Kyrgios en la cancha.

”Tengo muchos años en el circuito y no porque un chico (se refiere a Kyrgios) se dedique a hacer cosas ‘extrañas’ dentro de la cancha no me va a desconcentrar. Otra cosa que creo es que tiene que mejorar en ese sentido. No creo que sea un mal chico, pero le falta respeto al público, al rival y hasta con él mismo, pero ganó y hay que felicitarlo”, dijo el tenista español, que añadió que el australiano tiene “talento para ganar un Grand Slam, pero por algo está donde está”. Fulminante declaración de Nadal, que al finalizar el partido le extendió la mano de puro compromiso.

Nick Kyrgios tiene 23 años y ocupa actualmente el puesto 72 del ranking mundial

¿Qué hizo Kyrgios durante las tres horas de juego en Acapulco para que Nadal, que no le gusta ni perder ni a la bolita, se ponga de la manera que se puso durante la conferencia de prensa post-partido?

En primer lugar, el australiano pidió médico por supuestos “dolores estomacales”. Después solicitó la presencia del fisioterapeuta “por dolores en la espalda” y amenazó con retirarse. Sacó de abajo (“tipo cuchara”) algo que no está prohibido, pero no está considerado dentro de lo ético en el tenis. Insultos al público lo que demandó que el juez lo sancionara con un “warning” y mientras levantaba un triple un match point en contra, paró un segundo saque para cambiar la raqueta -ante una visible expresión de fastidio de Nadal- y terminó dando vuelta un partido increíble. Y completó la “faena” con un festejo desmesurado y con gritos al aire tras el último punto que definió un match increíble a su favor.

Claro que Kyrgios, que actualmente ocupa el puesto 72 del ranking mundial, no se quedó atrás y disparó: “Rafa no me conoce y no voy a escuchar lo que me diga. Cada uno es cómo es. Por ejemplo, él es muy lento a la hora de sacar y la regla dice que se tiene que dar más prisa y él traspasa la norma. Pero no me voy a meter en cómo juega”.

En cuartos de final de Acapulco, el australiano enfrentará a Stan Wawrinka. “Va a ser divertido. Juego contra alguien que ha ganado varios títulos de Grand Slam. Seguro que será un gran partido”, anticipó.

El choque entre Kyrgios y Wawrinka también tiene condimentos extra tenísticos, ya que durante un partido entre ambos tenistas, en la segunda ronda del Masters 1000 de Canadá en 2015, el australiano también tuvo un cruce con el suizo.

Cuando Wawrinka sacaba en el inicio del segundo set, Kyrgios le dijo: “Kokkinakis (tenista australiano) se acostó con tu novia, siento decírtelo, colega”. El suizo no alcanzó a escucharlo en el momento, aunque después del match y al enterarse criticó al excéntrico australiano. ¿Se viene otro show del chico malo del tenis?